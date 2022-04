Das „to go“ weicht sitzender Geselligkeit

Hockenheim. Die Fischbäckerei des ASV auf dem Vereinsgelände am Altwingertweg öffnete ihre Pforten für das traditionelle Karfreitagsfischbacken. Das Besondere in diesem Jahr: Aufgrund aktueller Lockerungen in den Corona-Verordnungen konnte ein Verzehr vor Ort angeboten werden.

Dieser Umstand, dazu herrliches Wetter und das Traditionsbewusstsein der Hockenheimer trugen dazu bei, dass reger Andrang herrschte. Viele Einwohner und Besucher aus der Umgebung nutzten die Möglichkeit, frisch und knusprig zubereiteten Karfreitags-Backfisch zu genießen. Um 11 Uhr sollte es losgehen, bereits um 10 Uhr warteten erste Gäste. Und somit gingen kurz nach 10 Uhr die ersten Fische über die Theke.

Sechs Fritteusen liefen auf Hochtouren, die frisch und knusprig zubereiteten Zander- und Seelachsfilets sowie Kartoffelsalat in Spitzenqualität wanderten wie am Fließband über den Verkaufstisch. Der letzte Fisch wurde gegen 15 Uhr verkauft. Dank der herausragenden Flexibilität des lokalen Anbieters an Tiefkühlspezialitäten Schafheutle konnte ein sich zwischenzeitlich andeutender Engpass an Zanderfilets schnell abgewendet werden und bis zum Feierabend war für alle Kunden ausreichend Backfisch vorhanden.

Aufgestellte Bierzeltgarnituren luden im Freien zum Verzehr vor Ort ein und wurden rege genutzt. Der Verkauf von Getränken, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen wurde gut angenommen und so war die Verkaufsaktion am Karfreitag sowohl für Gäste und Besucher als auch für den Angelsportverein ein voller Erfolg.

Der ASV dankt seinen vielen Besuchern und Gästen, dass sie auch in diesem Jahr den Weg zum traditionellen Fischbacken fanden und die zum Großteil einstündige Wartezeit für den frischen Backfisch in Kauf nahmen. zg/dl