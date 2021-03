Das weiße verspielte Rad mit den Blumen sticht einem ins Auge, daneben stehen bunte Eier und Hasen, die dem Kunden direkt klarmachen, dass bald Ostern ist. Am Ende des Raums sind verschiedene Naturseifen in einem Regal aufgebaut – lila, gelb, grün. Nur wenige Meter daneben stehen verschiedene naturkosmetische Produkte. Das Aushängeschild im neuen Geschäft in der Hockenheimer Innenstadt „Gerne Natur“ von Yousef Ablieh.

Ihm ist es wichtig, Vergangenheit und Gegenwart miteinander zu verbinden, sagt Ablieh. Das ist im liebevoll eingerichteten Laden sofort zu erkennen. Aus einem alten Waschtisch wird eine Art Blumenvase, aus einem alten Nähtisch ein Tisch. „Ich wollte etwas anbieten, was nicht jeder hat. Etwas Besonderes, das nicht langweilig ist. Es soll ein Einkaufserlebnis für die Menschen werden“, erklärt Ablieh seine Intention. Mit Leenoderm hat der Heidelberger eine eigene Marke entwickelt, die auf Naturkosmetik spezialisiert ist – diese vertreibt er bereits online.

Blickfang: Der Eingangsbereich im Geschäft „Gerne Natur“ von Yousef Ablieh zeigt Naturkosmetik und -seifen (l. unten), die er neben Dekoartikeln verkauft. © Schwierz

Ablieh kommt gebürtig aus Jordanien, kennt das Tote Meer. Dies spiegelt sich auch in den Produkten wider, die er online und im Geschäft verkauft: Produkte für Hautpflege mit Mineralien aus dem Toten Meer. Im Sortiment gibt es weitere Pflegeprodukte wie Shampoo, Conditioner und Peeling. „Alles kommt von europäischen Lieferanten“, macht der Inhaber deutlich, der das Geschäft in den vergangenen Monaten mit seiner Familie aufgebaut hat. Neben Frankreich und Deutschland kommen viele Produkte vor allem aus Griechenland. Das sind zum Beispiel Seifen und Produkte, deren Inhaltsstoff Olivenöl ist.

Für jeden Anlass gerüstet

Nicht nur Kosmetik ist bei „Gerne Natur“ zu finden. Auch Dekoartikel hat Yousef Ablieh im Angebot. Dazu gehören allerlei Dinge passend zu Feiertagen wie Ostern, Weihnachten oder Muttertag. Aber auch Geschenkartikel sind beim Stöbern zu finden – und wer etwas gefunden hat, kann es an dem kleinen Packtisch kostenlos einpacken. Nebenbei gibt es für die Kunden noch einen Blick in die Geschichte – denn viele Antiquitäten sind liebevoll aufgewertet und platziert. Wie auch eine 70 Jahre alte Schreibmaschine im Blumenzimmer mit Antiklook, in dem Blumen verkauft werden. vas