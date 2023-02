Das Ziel heißt Klassenerhalt

Hockenheim. Bei einem Treffen der Schachvereinigung 1930 gab es neulich erst mal Arbeit: die Analyse vergangener Runden. Besondere Beachtung fand eine Oberliga-Begegnung, die Jürgen Möldner gegen den Viernheimer Großmeister Zigurds Lanka gewinnen konnte, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Die erwachsenen Spieler treffen sich am Freitag, 24. Februar, um 19.30 Uhr in der Zehntscheune. Jugendschach findet aufgrund der Ferien nicht statt. Um 19.45 Uhr beginnt die 4. Runde der Hockenheimer Stadtmeisterschaft mit folgenden Paarungen: Dr. Christian Günther – Manfred Werk, Christian Würfel –Jürgen May, Michael Fricke (alle SV 1930 Hockenheim) – Prof. Dr. Uwe Pfenning (SG Ludwigsburg 1919), Phileas Pahle – Julius Elk, Gerold Rocholz – Jan Mersmann, Oliver Weiß (alle Hockenheim) – Torsten Horn (TSG Mutterstadt), Jasmin Mersmann (SV 1930 Hockenheim) – Alexander Redder (vereinslos). Frank Grieshop (SV 1930 Hockenheim) hat das Freilos und erhält einen kampflosen Punkt.

Am Sonntag, 26. Februar, reist die Hockenheimer Erste zu den Schachfreunden Sasbach. Mit einem Sieg könnte Hockenheim einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen. zg/mw