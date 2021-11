Dauerhafte Impfaktion startet in der Stadthalle Hockenheim - am 1. Dezember

Rhein-Neckar-Kreis. Wie angekündigt kann das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, das zusammen mit der Uniklinik Heidelberg die Mobilen Impfteams in der Region koordiniert, ab der kommenden Woche (KW 48) an vier weiteren Standorten dauerhafte Impfaktionen (DIA) anbieten. Am Mittwoch, 1. Dezember, finden in Hockenheim die ersten DIA-Impfungen statt, ab 2. Dezember in Leimen, ab 3. Dezember in Bammental und ab 4. Dezember in Weinheim. Auch an diesen vier Standorten wird vorerst an drei Öffnungstagenpro Woche geimpft – jeweils von 8.30 bis 18 Uhr. Pro Termin sind 200 Impfungen möglich.

Dauerhafte Impfaktionen im Rhein-Neckar-Kreis Bammental (Foyer der Elsenzhalle), Vertusplatz 1, immer montags, mittwochs, freitags

(Foyer der Elsenzhalle), Vertusplatz 1, immer montags, mittwochs, freitags Eberbach (ehemaliger Bodenfachmarkt), Güterbahnhofstraße 15, immer dienstags, donnerstags, freitags

(ehemaliger Bodenfachmarkt), Güterbahnhofstraße 15, immer dienstags, donnerstags, freitags Heddesheim (Jugendhaus), An der Fohlenweide 5, immer montags, mittwochs, sonntags

(Jugendhaus), An der Fohlenweide 5, immer montags, mittwochs, sonntags Heidelberg (Alte Chirurgie), Im Neuenheimer Feld 110, immer montags, mittwochs, sonntags

(Alte Chirurgie), Im Neuenheimer Feld 110, immer montags, mittwochs, sonntags Hockenheim (Stadthalle), Rathausstraße 3, immer montags, mittwochs, sonntags

(Stadthalle), Rathausstraße 3, immer montags, mittwochs, sonntags Leimen (Alte Fabrik), Theodor-Heuss-Straße 41, immer dienstags, donnerstags, sonntags

(Alte Fabrik), Theodor-Heuss-Straße 41, immer dienstags, donnerstags, sonntags Schwetzingen (Wollfabrik),Mannheimer Straße 35, immer dienstags, donnerstags, samstags

(Wollfabrik),Mannheimer Straße 35, immer dienstags, donnerstags, samstags Sinsheim (ehemaliges Kreisimpfzentrum), Breite Seite 3, immer dienstags, freitags, samstags

(ehemaliges Kreisimpfzentrum), Breite Seite 3, immer dienstags, freitags, samstags Weinheim (3-Glocken-Center), Bergstraße 49, immer donnerstags, samstags, sonntags

(3-Glocken-Center), Bergstraße 49, immer donnerstags, samstags, sonntags Wiesloch (Foyer in der Sporthalle am Stadion), Parkstraße 5, immer montags, donnerstags, freitags DIA-Terminbuchungen sind über die Hotline des Gesundheitsamts möglich: Nummer 06221/522-1881 und unter https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin Alle Impfaktionen: www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen

„Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei den DIA ausschließlich angemeldete Personen eine Impfung erhalten“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss. Die Terminbuchung ist per Telefon, 06221/5221881 – montags bis freitags von 7.30 bis 16 Uhr, samstags von 10 bis 14 Uhr und online www.rhein-neckar-kreis.de/impfaktionen möglich. Der Direktlink lautet https://c19.rhein-neckar-kreis.de/impftermin.

14 Tage im Voraus buchbar

Die Impftermine für die vier neuen Standorte sind ab Donnerstag, 25. November, für 14 Tage im Voraus buchbar. Grundsätzlich werden momentan Termine für alle DIA-Standorte nur für zwei Wochen im Voraus eingestellt. „Die Lage ist im Moment sehr dynamisch – wir arbeiten mit Hochdruck daran, insgesamt mehr Impfungen anbieten zu können. Dafür müssen wir in erster Linie die Mobilen Impfteams zusammenstellen und die Planung anpassen. Um die Option weiterer Impfungen pro Termin und Standort zu haben,müssen wir schrittweise vorgehen – anderenfalls ist auch eine Erweiterung der einzelnen Slots pro Termin nur schwer möglich“, erklärt Dezernentin Kuss den Hintergrund.

Bei allen Impfaktionen stehen die Vakzine der Hersteller Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson zur Verfügung. Für Auffrischimpfungen soll ein Mindestabstand von sechs Monaten zur Grundimmunisierung eingehalten werden. Abweichend hiervon wird nach einer Immunisierung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson sowie Personen mit einer schweren Immunschwäche oder Im-munsuppression bereits nach einem Monat eine Auffrischimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfohlen.

