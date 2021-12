Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadthalle - Rhein-Neckar-Kreis nimmt Ständige Impfaktion (DIA) in Betrieb / Künftig soll an sieben Tagen die Woche für Impflinge geöffnet sein Dauerimpfaktion in Hockenheim geht erfolgreich an den Start

Christoph Schulze (ärztlicher Leiter) und Doreen Kuss (Dezernentin für Ordnung und Gesundheit beim Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis) sind von den Abläufen in der Stadthalle begeistert. © Lenhardt