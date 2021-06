Dauerlösung für Erdaushub gesucht

Großbaustellen kosten nicht nur viel Geld, sie stellen auch Platzansprüche außerhalb des Arbeitsbereiches. Für das laufende Projekt in der Oberen Hauptstraße hat die Stadtverwaltung eine Fläche neben der Reilinger Straße für die Zwischenlagerung von Aushub zur Verfügung gestellt. In der Gemeinderatssitzung regte Jochen Vetter (Freie Wähler) an, die Erdhügel abzusperren, um Gefahren für spielende Kinder abzuwenden, die verschüttet werden könnten.

Oberbürgermeister Markus Zeitler bedankte sich für den Hinweis, dem die Verwaltung nachgehen werde. Er bestätigte, dass Erdaushub für Baustellen stets eine Herausforderung für die Verwaltung seien. Ein Abtransport koste viel Geld und oft werde das Material später wieder für die Verfüllung gebraucht. Der OB hatte eine gute Nachricht für das kommende Projekt in der Oftersheimer Straße: Hier soll der Reiterplatz für sechs bis acht Monate als Depot zur Verfügung stehen, das Rathaus habe die Hockenheim-Ring GmbH informiert, den Platz bis März kommenden Jahres aus der Betrachtung zu lassen. Der Aushub werde regelmäßig beprobt. Die Stadt sollte sich Gedanken machen, einen dauerhaften Lagerplatz anzulegen.

Schnelles Obdach für Brandopfer

Fritz Rösch (CDU) gab den Dank der Familie weiter, die durch einen Brand in der Mittleren Mühlstraße vorübergehend obdachlos geworden war. Innerhalb kürzester Zeit habe die Verwaltung eine vorübergehende Bleibe für das betagte Ehepaar organisiert. Der Oberbürgermeister leitete den Dank an die Freiwillige Feuerwehr weiter, die in der Nacht binnen sechs Minuten am Brandort gewesen sei.

Richard Zwick (SPD) legte noch einen Dank im Namen der Radfahrer nach: Die gefährliche Ecke am Friedhof sei eingeebnet worden. Nun müsse nur noch das im Weg stehende Verkehrsschild anders platziert werden, um den Glücksfaktor der Radler noch zu erhöhen.

Warum leere Gärten im HÖP?

Helmut Kief (FDP) wunderte sich, dass die Gartenanlage im HÖP noch nicht in Betrieb genommen worden sei. Da es sich um private Bewirtschafter handle, könne die Verwaltung dazu keine Aussage treffen, teilte der Oberbürgermeister mit.

Adolf Härdle (Grüne) wünschte eine Information der Fraktionen über die Auslastung der Kindertagesstättenplätze und fragte nach dem Stand bei der Kindergartenbedarfsplanung sowie dem baulichen Fortschritt des Hubäcker-Kindergartens. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg kündigte an, diese Informationen in der nächsten SKS-Ausschusssitzung vorzulegen.

Frank Köcher-Hohn (FDP) monierte den Zustand des Schotterwegs um Biblis 2. und 3. Gewann. Dieser sei nach Arbeiten fürs neue Pflegezentrum kaum noch begeh- oder mit dem Fahrrad befahrbar. Von der Firma Delvanis sei in den vergangenen 14 Tagen eine extreme Geruchsbelästigung ausgegangen, die auf organische Stoffe hindeute. Adolf Härdle wünschte im Juli eine „Wasserstandsmeldung“ zur finanziellen Entwicklung der Stadt. Das sagte Marcus Zeitler ihm zu. mm

