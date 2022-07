David Marker angelt sich in Hockenheim den Königstitel

Ganz im Zeichen des Königsangelns, des Highlights der Angelsaison, stand das vergangene Wochenende bei Angelsportverein 1920. Am Freitagabend ermittelte zunächst die Angeljugend am Baggersee ihren Jugendfischerkönig sowie den ersten und zweiten Jugendprinzen.

Bei sonnigem Wetter wurde gemeinsam geangelt, neun Jungfischer nahmen teil. Die beiden Jugendwarte Rainer und David sowie weitere erwachsene Helfer hatten alle Hände voll zu tun. Hier musste bei der Montage geholfen, dort entknotet werden und beim attraktiven Anbringen der Köder wurde natürlich auch mal unterstützt.

Bastian Schäfer vorn

Alle Kinder hatten Spaß und waren mit Eifer bei der Sache. Bis 21 Uhr wurde geangelt, danach gab es Bratwürste vom Grill. In einem gemeinsamen kleinen Casting wurden die Titelträger ermittelt. Der neue Jugendfischerkönig wurde Bastian Schäfer. Erster Jugendprinz ist Alex Degler, zweiter Jugendprinz Lewis Schäfer. Am Samstagabend waren die erwachsenen Angler an der Reihe. Im Vorjahr war es an den Rhein gegangen. Da jedoch die Erwachsenen jedes Jahr zwischen Still- und Fließwasser wechseln, war auch für sie der Baggersee der Einsatzort. 18 Angler nahmen teil, nur sechs waren fängig.

Um 21 Uhr war das Angeln beendet, knusprige Brathähnchen warteten bereits. Nach dem Essen wurden unter Leitung der Sportwarte im Casting der Fischerkönig und die Fischerprinzen ermittelt.

Spannung pur

Es blieb bis zum Schluss spannend, am Ende holte sich David Marker den Titel Fischerkönig 2022 des ASV Hockenheim. Erster Fischerprinz wurde Bruno Schotter und Gattin Sabine Schotter sicherte sich den Titel der zweiten Fischerprinzessin. zg