David Marker trägt die Königskette

Hockenheim. In der DJK-Gaststätte fand am Samstag die Jahresabschlussfeier des Angelsportvereins statt, zu der alle Mitglieder und Freunde des Vereins eingeladen waren. Viele folgten dieser Einladung, um in einem gemütlichen Rahmen das vergangene Vereinsjahr abzuschließen. Nach der Begrüßung durch Helmut Roth wurde allen Helfern und Helferinnen gedankt. Mit einer Flasche Sekt wurden zusätzlich Helferinnen geehrt, die keine Mitglieder des ASV 1920 sind, den Verein aber das ganze Jahr tatkräftig unterstützen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach einer kurzen Pause hatten die Sportwarte Rainer Schäfer (Jugend), Hans-Jürgen Senftleber (Senioren) und Bruno Schotter (Aktive) Gelegenheit, die Jahresbesten aus den einzelnen Abteilungen zu ehren. Die Vereinsmeister im Jahr 2022 sind Bastian Schäfer bei der Jugend, Gerhard Schneider bei den Senioren und Bruno Schotter bei den Aktiven.

Titel und Pokale verliehen

David Marker ist der amtierende Fischer-könig des ASV. © Senftleber

Den Titel des Jugendkönigs konnte sich Bastian Schäfer sichern. Pokale und Gutscheine wurden an die erfolgreichen Angler verteilt. Ein weiteres Highlight war die Übergabe der Königskette vom Vorjahressieger Dirk Langer an den diesjährigen Fischerkönig David Marker.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrungsabend TSV Oftersheim und LG Kurpfalz: Talentschmieden in und um "Ofdasche" Mehr erfahren

Bevor es zum gemütlichen Teil überging, folgten viele Mitglieder der Einladung des Fischerkönigs zum Umtrunk. So ging bei fröhlichen Schunkelliedern der Römer des Fischerkönigs mehrmals im Kreis herum. Alles in allem war die Abschlussfeier ein sehr gelungenes Fest, von dem sich viele erst sehr spät verabschiedeten. ks