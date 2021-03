Hockenheim/Wiesloch/Freiburg. Mit Wirkung zum Donnerstag, 18. März, hat Erzbischof Stephan Burger den Dekan der Erzdiözese, Jürgen Grabetz, von seinen Aufgaben als Dekan beurlaubt und als leitenden Pfarrer seiner Seelsorgeeinheit Hockenheim von der Vermögensverwaltung entpflichtet. Grund dafür ist ein im Raum stehender Verdacht auf Veruntreuung, den der Dekan selbst gegenüber dem Erzbischof angezeigt hat. Dies teilt die Erzdiözese Freiburg am Dienstagmittag mit. Die Verletzung der Vermögensbetreuungspflicht erfolgte nach Angaben des Dekans, um Bedürftigen Unterstützungsgelder zukommen zu lassen, eine persönliche Bereicherung hat seinen Angaben zufolge nicht stattgefunden, heißt es weiter. Der Rechnungshof der Erzdiözese habe die Prüfung vor Ort aufgenommen, um die Schadenshöhe zu ermitteln.

Der als Dekan beurlaubte Priester der Erzdiözese habe darüber hinaus Selbstanzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet und seine Bereitschaft zur Wiedergutmachung des finanziellen Schadens zugesichert. Seine bisherigen Aufgaben in Dekanat und Kirchengemeinde werden bis auf Weiteres von seinen jeweiligen Stellvertretern übernommen.

Dieser Redaktion liegt außerdem ein Schreiben an die Mitarbeitenden im Dekanat Wiesloch sowie den Dekanatsrat vor. Darin heißt es unter anderem: „Dieses Fehlverhalten hat vorläufig zur Beurlaubung von Pfarrer Grabetz vom Amt des Dekans geführt. Weiterhin ist er als leitender Pfarrer der Seelsorgeeinheit Hockenheim von der Vermögensverwaltung entpflichtet; als Seelsorger darf er weiterhin seinen Dienst tun. Dies ist einerseits hart, andererseits konsequent und zugleich ein Zeichen, dass die Erzdiözese weiter zu ihm steht. Auch wir im Dekanat sehen neben dem aktuellen Fehlverhalten vor allem die vielen Jahre positiven Wirkens von Pfarrer Grabetz in der Seelsorgeeinheit Hockenheim und im Dekanat Wiesloch. Geradlinig, mit großem Engagement und mit klarer Meinung und Position hat er sich für unseren Glauben sowie für ein gutes Zusammenleben in unserer Kirche und darüber hinaus eingesetzt. Ihm ist wichtig, nicht nur an Strukturen zu denken, sondern auch den eigenen Glauben und die Beziehung zu Gott zu stärken. Ihm liegt die Kirche vor Ort und das Wohl der Menschen in den Gemeinden am Herzen. Dafür danken wir ihm. Uns selber ist dieser Vorgang eine Erinnerung daran, wie leicht wir selbst aus guten Absichten heraus Falsches tun können und wie sehr wir daher auf Korrekturen und die Stütze von anderen und auf einen inneren Beistand durch Gott angewiesen sind.“ Abschließend wünscht der Katholische Dekanatsverband Wiesloch Pfarrer Grabetz „für die kommende Zeit viel innere Kraft, tragende Beziehungen und eine gelingende Suche nach einem guten neuen Anfang“.

Die Redaktion hat Dekan Jürgen Grabetz um eine Stellungnahme gebeten, bis zum aktuellen Zeitpunkt aber keine Antwort von ihm erhalten.