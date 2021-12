Dem Beispiel der Heiligen Barbara folgen und stets standhaft bleiben

Hockenheim. Wieder ein Jahr vorbei und das Programmheft der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) hatte Corona-bedingt nicht halten können, was es mit der Ausgabe versprochen hatte. Alternativen hatte der Vorstand jedoch gesucht und gefunden, die die KFD-Frauen begeistert annahmen.

Die Geehrten 60 Jahre Mitgliedschaft: Alise Lansche und Rita Fuchs. 40 Jahre: Ilse Keller, Lioba Keller, Theresia Kühnle, Rita Prior, Beate Sturm, Gertrud Treutlein und Ursula Walz. 25 Jahre Mitarbeit Leni Bellm. sn

So fand auch der Adventsgottesdienst nicht wie gewohnt im großen Saal des Gemeindezentrums statt. Da man so vielen Frauen wie möglich die Gelegenheit zur Teilnahme an der Frauenmesse geben wollte, wurde er in der Kirche gefeiert. Das Mittelschiff der Kirche war sehr gut gefüllt, als Dekan und Pfarradministrator Uwe Lüttinger sich vorstellte und die Frauen einlud, mit ihm zum ersten Mal die Messe zu feiern.

Thema war die heilige Barbara, Schutzpatronin der Gefangenen und Bergleute. Sie war mutig und setzte sich mit Liebe und Gottvertrauen für das Richtige im Leben ein. Sie folgte ihrer inneren Überzeugung, ließ sich taufen und hielt bedingungslos am christlichen Glauben fest, wofür sie zum Tode verurteilt wurde. Auf dem Weg zum Gefängnis blieb sie an einem Zweig hängen, nahm ihn mit und stellte ihn ins Wasser. Der scheinbar tote Zweig blühte auf und auch heute noch erinnert der Brauch, Barbarazweige in der Adventszeit ins Wasser zu stellen, an die Liebe Gottes, die mit ihrer verborgenen Kraft aus scheinbar Kaltem und Totem Lebendiges entstehen lassen kann.

Nach dem Gottesdienst, vorbereitet von Margarete Hopf und Heide Rauh, bedankte sich Dekan Lüttinger bei allen Helfern, die zum guten Gelingen beigetragen hatten. Jutta Kleinert dankte und verabschiedete den Dekan mit einem Weihnachtspräsent und eröffnete mit ihrer Ansprache die Aufnahme neuer Frauen in die KFD sowie die Ehrung der Jubilarinnen für 60 und 40 Jahre Mitgliedschaft mit Urkunde, Kerze und Präsent.

Mit Esther Doll überreichte sie den neuen Frauen eine Rose samt Infomappe sowie für 25 Jahre Mitarbeit Leni Bellm eine Orchidee.

Nicole Fuhr stellte das neue Jahresprogramm vor, das mit einer Kerze und einem kleinen Geschenk auf jedem Sitzplatz lag. Sie hatte auch die Idee, einen Adventsbrief mit vielen Beiträgen von Frauen für Frauen zu erstellen, den sie zur Verteilung bereitgestellt hatte. Susanne Mues begleitete musikalisch ihre Töchter Sarah und Katrin, die mit zwei gesungenen Weihnachtsliedern die kleine Adventsfeier zum festlichen Ereignis machten. Mit weihnachtlich süßem Hefegebäck wurden die Frauen verabschiedet. Die Kollekte ist wieder für das Kinderkrankenhaus in Betlehem bestimmt. sn