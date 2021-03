Hockenheim/Altlußheim. Der Landes- und Fraktionsvorsitzende der baden-württembergischen SPD, Andreas Stoch, war für einige Stunden zu Gast bei seinem Vorstandskollegen und SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born. Die Politiker hatten das knapp bemessene Zeitfenster des Besuches komplett dem Thema „Was kommt nach der Überbrückung? Mittelstand am Scheideweg“ gewidmet, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Zunächst besuchten die Sozialdemokraten das Tenniscenter des TTC Waldhaus Altlußheim und sprachen mit dessen Geschäftsführer Ulrich Kritzer über die Situation seines Unternehmens. Er litt besonders unter dem Lockdown und der Schließung seines Trainingscenters.

„Was bei uns wie auch bei unseren Aktiven auf völliges Unverständnis stößt, ist die Tatsache, dass in Hessen und Rheinland-Pfalz die Tennishallen unter Auflagen geöffnet sind, während bei uns trotz vorhandenem Hygienekonzept keine Chance besteht, zwei bis vier Spieler in die Halle zu lassen. Wir verlieren damit nicht nur die laufenden Einnahmen, sondern eventuell auch die Aktiven, wenn diese sich auf der anderen Rheinseite erst mal heimisch fühlen“, beklagte Kritzer. Andreas Stoch hat für Kritzers Kritik Verständnis: „Es ist einsehbar, dass er als Unternehmer dieses unsensible Vorgehen unserer Landesregierung als ungerecht und unverhältnismäßig empfindet.“ Daniel Born ergänzte: „Ich stehe mit Herrn Kritzer seit Längerem in Kontakt. Alle bisherigen Versuche, im Kultus- und im Gesundheitsministerium eine Aufweichung der starren Position der Landesregierung zu erreichen, haben leider nicht gefruchtet. Aber wir werden da hartnäckig bleiben“, versprach Born.

Dreistufenmodell unübersichtlich

Die nächste Station führte die SPD-Politiker in die HSV-Gaststätte in Hockenheim. Dort hatte Borns Team ein Live-Panel unter strengen Corona-Bedingungen unter dem Titel „Was kommt nach der Überbrückung? Mittelstand am Scheideweg“ organisiert. Die Diskussion wurde live auf Youtube übertragen.

AdUnit urban-intext2

In dem knapp einstündigen Gespräch schilderten alle drei Gäste, dass sie es in erster Linie dem ebenso besonnenen wie erfolgreichen Wirtschaften in der Vergangenheit zu verdanken haben, die Krise durch Sparmaßnahmen und Einsatz von Rücklagen durchgestanden zu haben. Auf die Frage, ob „Click & Collect“-Modelle im Textilhandel eine Alternative darstellten, antwortete Brigitte Netto, die ihren seit 1975 existierenden Hosenshop in der Karlsruher Straße in zweiter Generation führt: „Das funktioniert bei uns nicht so gut, da unsere Stammkundschaft an die persönliche Beratung und die Möglichkeit, das Produkt vor dem Kauf auch haptisch wahrzunehmen, gewöhnt ist.“

Am meisten störte sich die Textilhändlerin jedoch über die kurz zuvor zwischen der Bundeskanzlerin und den Länderchefs vereinbarte Öffnungsregelung. Brigitte Netto hielt einen Ausdruck des Dreistufenplans in die Luft und fragte die SPD-Politiker, ob sie ihr auf Basis der Grafik erklären könnten, wann sie ihr Geschäft nun öffnen dürfe.

AdUnit urban-intext3

Andreas Stoch nahm den Hinweis gerne auf: „Sie haben völlig Recht! Einerseits freuen wir uns, dass der von der SPD schon länger geforderte Stufenplan für eine Öffnung des Wirtschaftslebens nun kommt. Aber ein so kompliziertes und wenig durchdachtes Stückwerk hatten wir uns auch nicht darunter vorgestellt.“

AdUnit urban-intext4

Der Getränkehandel von Norbert Gaa gehört zur Grundversorgung und durfte deshalb offen bleiben. Hinsichtlich der aktuellen Geschäftssituation sagte Gaa: „Das Abhol- und Liefergeschäft laufen eigentlich recht gut. Aber die für uns wesentlichen Deckungsbeiträge aus dem Gastronomie- und Veranstaltungsgeschäft fallen halt völlig aus.“

Langes Warten auf Bescheide

Mit Adrian König befragte Born einen erfahrenen Gastronomie-Berater, der für die Geschäftsleitung eines asiatischen Restaurantbetriebs im Talhaus sprach. Das Geschäftsmodell seines Auftraggebers basiere auf einem täglich frisch zubereiteten Buffet, er habe deshalb aus Qualitätsgründen keine Möglichkeit, einen Außerhausverkauf anzubieten. „Zudem leiden wir zunehmend unter den personellen Engpässen in der Arbeitsverwaltung. Nicht nur die Bearbeitung von Anträgen auf Überbrückungsgelder durch die L-Bank ist viel zu aufwendig und kompliziert. Auch die Schnelligkeit der Entscheidungsfindung im Hinblick auf Kurzarbeitsanträge zieht sich immer mehr in die Länge“, beklagte König.

Andreas Stoch betonte, dass die Klagen über die irrsinnige Komplexität der Überbrückungsgeld-Anträge im ganzen Land immer lauter werden und dass selbst die Steuerberater, die an den Anträgen etwas verdienen könnten, das viel zu aufwendige Verfahren kritisierten. „Wir müssen jetzt alles daran setzen, eine verlässliche Perspektive für die Wirtschaft zu entwickeln“, sagte er. zg