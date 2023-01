Demoktratietour von Daniel Born für Wahlkreis Schwetzingen: Angesprochen, was aktuell interessiert

Landtagsvizepräsident Daniel Born hatte zu einer Demokratietour nach Stuttgart eingeladen, die sich an Bürger aus seinem Betreuungswahlkreis Wiesloch und seinem Wahlkreis Schwetzingen richtete. Rund 50 Interessierte aus der Region nutzten die Möglichkeit, bei einer gemeinsamen Fahrt in den Landtag die Arbeit des Sozialdemokraten und den politischen Alltag in der Landeshauptstadt näher kennenzulernen.

Nach einem gemütlichen Brezelfrühstück während der Busfahrt erkundete die Gruppe das Landtagsgebäude. Die Architektursprache des Landtagsgebäudes sei nach dem Entwurf von Horst Linde konzipiert, so der Referent des Besucherdienstes, und stehe mit seiner Glasfront symbolhaft für Demokratie und Transparenz. Im Mittelpunkt des Tages stand das Gespräch mit Daniel Born, in dem der Wohnungs- und Bildungsexperte seinen Gästen Rede und Antwort stand.

Informative Gesprächsrunde

„Herzlich willkommen in der Herzkammer der Demokratie von Baden-Württemberg“, freute sich Born über die politisch interessierten Besucher. In einer lebendigen Gesprächsrunde beantwortete der Abgeordnete Fragen zum Thema Wohnungsnot sowie Kita- und Schulpolitik. „Wohnen ist ein Menschenrecht. Und das heißt: Wir brauchen dringend mehr sozial gebundenen Wohnraum. Die SPD-geführte Regierung im Bund hat mit der deutlichen Aufstockung der Fördermittel dem Land gezeigt, wie das geht. Wir brauchen eine Unterstützung von mehr genossenschaftlichem und kommunalem Bauen. Außerdem eine Landeswohnbaugesellschaft, damit auch das Land endlich anpackt. Dass der Bund dafür gesorgt hat, dass das Wohngeld deutlich erhöht und der Berechtigtenkreis ausgeweitet wurde, hilft enorm“, so Born als wohnungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion seiner Partei.

Auch die angespannte Personalsituation in Kitas und Schulen beschäftigte die Besucher. Im Gespräch betonte Born: „Schule und Kita sind Orte des sozialen Lernens, der gesellschaftlichen Integration und Lern- und Erfahrungsräume für unsere Demokratie. In unseren Bildungseinrichtungen kommen alle Kinder zusammen und das macht sie zu zentralen Orten der Inklusion. Hier besteht eine besondere Chance, ein Verständnis für Vielfältigkeit und gesellschaftliches Miteinander zu entwickeln, das zur Basis unserer Demokratie gehört.“

Nach dem persönlichen Gespräch mit Daniel Born, der seit 2016 Abgeordneter für die SPD im Landtag ist und 2021 zum Vizepräsidenten gewählt wurde, ging es zum gemeinsamen Mittagessen ins „Plenum“, dem Restaurant im Erdgeschoss des Landtagsgebäudes, in dem sich öffentliches und parlamentarisches Leben in der Landeshauptstadt begegnen.

Die anschließende Führung durch die Dauerausstellung des Lern- und Gedenkortes „Hotel Silber“ verdeutlichte den Besuchern danach den engen Zusammenhang zwischen Erinnerung und Demokratie. Das Gebäude wurde zuerst von der regulären württembergischen Polizei und dann als Gestapo-Zentrale samt Folterkeller genutzt.

Vor einigen Jahren stand das Hotel schließlich vor dem Abriss, konnte dann aber in einem Bürgerbeteiligungsprojekt gerettet und zu einem Museum umgebaut werden. Auch das macht das „Hotel Silber“ zu einem besonderen Ort der Demokratieförderung: Das Zusammenwirken von bürgerschaftlicher Initiative mit staatlichen und kommunalen Stellen wird als deutschlandweit einzigartig beschrieben.

Höhepunkt zum Tagesausklang war der Empfang auf der Dachterrasse der SPD-Fraktion mit einem Rundblick vom Schlossplatz bis zum Schlossgarten. Auch hier nahm sich der Landtagsvizepräsident Zeit für Gespräche mit seinen Gästen.

Viele der Teilnehmer waren zuvor noch nie im Landtag gewesen und zeigten sich von der Tour beeindruckt. „Es war ein wunderbarer Tag. Die Fahrt war prima organisiert und der Austausch mit Daniel Born war inspirierend“, so Helga Pohl aus Hockenheim. Auch Andrea Schröder-Ritzrau, gemeinsam mit Born Kreisvorsitzende der SPD Rhein-Neckar, zeigte sich begeistert: „Das war ein gelungenes Rundumprogramm zum Thema Demokratie mit wertvollen Gesprächen über das, was die Bürger beschäftigt.“

Mit der Rückkehr nach Wiesloch ging ein abwechslungsreicher und nach Meinung der Teilnehmer informativer Tag zu Ende.