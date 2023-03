Den will ja keiner

Haben Sie auch einen gekauft? Einen Bahnhof, wohlgemerkt. Allein in Baden-Württemberg wurden in den letzten zwei Jahrzehnten drei Viertel aller Bahnhofsbauwerke verkauft. Über 2800 Bahnhofsgebäude von insgesamt über 3500 bundesweit gehören nicht mehr dem Staatskonzern.

Bahnhöfe, das waren früher Selbstverständlichkeiten. Dort, wo der Zug hielt, musste auch ein Bahnhof stehen. In jedem war ein Schalter. Und dahinter der (pensionsberechtigte) Bahnbeamte, der die Karten verkaufte. Und mit den Menschen hinter den Schaltern konnte man sich (richtig) unterhalten: „Ich möchte bitte eine Fahrkarte.“ – „Wohin soll es denn gehen?“ – „Na, was hätten Sie denn so da ?“ Ob genau solch ein Dialog zustande kam, kann jetzt nicht hundertprozentig versichert werden, man stand als Bahnkunde jedenfalls dem Schalterbeamten näher als heute dem automatisierten Kartenausgeber.

Der Weg auf den Bahnsteig, also zu den Gleisen, wurde erst kurz vor der Einfahrt des Zuges geöffnet. Da kam ein Beamter (mit Knipszange) und ließ nur diejenigen auf den Bahnsteig, die eine gültige Fahrkarte hatten. In großen Bahnhöfen wie etwa dem Hauptbahnhof in Mannheim konnte man für zehn Pfennig eine Bahnsteigkarte kaufen, wenn man beispielsweise jemanden abholen wollte.

Und dann gab es den „Bahnhofs-Kiosk“ und zumeist auch, wie in Hockenheim „beim Schlosser“, die Bahnhofswirtschaft, deren „einziger Charme“ wohl nur der Zapfhahn war – zuweilen problematisch, wenn der Heimweg durch den Tresen „abgebremst“ wurde.

Der Verband Allianz pro Schiene hat bemängelt, dass viele der verkauften Bahnhofsgebäude in unbefriedigendem Zustand gewesen seien. Der Bund als Bahnbesitzer habe dadurch seine „Allgemeinwohlverpflichtung“ vernachlässigt. Schließlich wolle man Menschen zum Umsteigen auf das Bahnfahren animieren und dazu seien attraktive Bahnhöfe wichtig. Diese Meinung tat auch Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann kund. Er erläuterte, dass mit dem Bahnhofsmodernisierungsprogramm II im Südwesten bis 2030 etwa 50 Haltepunkte und Bahnhöfe für insgesamt 430 Millionen Euro modernisiert werden sollen.

Ob der Hockenheimer Bahnhof auch dabei sein wird? Zum Verkauf steht er ja wohl nicht. Wie sagte ein bahnerfahrener älterer Hockenheimer mit Blick auf den hiesigen: Den will ja niemand, nicht einmal geschenkt. Womit dieses Problem gelöst wäre ...