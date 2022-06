Denkanstöße und Impulse

Klimaschutz einmal anders diskutieren – unter diesem Motto sieht die CDU Hockenheim ihre Veranstaltung „Höp-Gespräche“ am Freitag, 1. Juli. Mit drei Referenten und das Ganze unter freiem Himmel auf der Höp-Wiese gegenüber der Zehntscheune möchte man allen interessierten Bürgern die Möglichkeit geben, spontan vorbeizuschauen, den Impulsvorträgen zu lauschen und zu diskutieren.

Los geht es um 19 Uhr mit Dirk Mayrock, der über seine Erfahrungen beim Kauf einer Photovoltaik-Anlage berichten wird, und was seine nächsten Pläne sein werden. Weiter geht es um 20 Uhr mit dem Solardrom-Vorsitzenden Michael Schöllkopf, der verschiedene Wege aufzeigen wird, wie jeder unabhängig(er) von fossilen Energien werden kann. Um 21 Uhr berichtet Christian Kramberg über seine über Künstliche Intelligenz gesteuerte Photovoltaik-Anlage mit Speicher und wie er damit seine Wärmepumpe betreibt, sowie sein Elektroauto „betankt“.

Die Impulsvorträge werden etwa 15 Minuten dauern, anschließend können Fragen direkt an die Referenten gestellt werden. Zwischen den Vorträgen besteht die Möglichkeit, auf der Höp-Wiese zu entspannen oder zur parallel stattfindenden Veranstaltung des Gauß-Gymnasiums zu gehen und Livemusik zu genießen – diese findet gegenüber an der Zehntscheune statt. Auch für die Verpflegung ist gesorgt: das Restaurant „La Rosa dei Venti“ steht zur Verfügung.

Sitzgelegenheit mitbringen

Der Zugang zur Höp-Wiese erfolgt entweder über die Ludwig-Grein-Straße oder über die Karlsruher Straße. Teilnehmer können eine Sitzmöglichkeit wie Liegestuhl, Decke oder Ähnliches mitbringen und an Mückenschutz denken.

Bei Interesse können im Vorfeld Fragen per E-Mail an die Referenten an hoep-gespraeche@cdu-hockenheim.de gesendet werden. zg