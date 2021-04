Nach dem erfolgreichen Auftakt in die neue Staffel „Bartalk“ steht am Donnerstag, 15. April, hoher Besuch musikalischer Natur ins Haus: Dominik Koch, vielen Hockenheimern als Dirigent der Stadtkapelle bekannt, wird als Gast an den Ort zurückkehren, an dem er sonst vor dem Konzert sein Jackett überstreifte – die Sakristei der Hockenheimer Stadtkirche.

Spätestens seit dem einzigartigen Konzert „Symphonic Rock on Fire“, bei dem unter Kochs musikalischer Leitung die Stadtkapelle Hockenheim zusammen mit einer Rockband zu Ehren des 150-jährigen Jubiläums der Freiwilligen Feuerwehr ein wahres Feuerwerk vor der Kirche entfachten, wissen musikbegeisterte aus Hockenheim und dem Umkreis, wie vielseitig und modern symphonische Orchestermusik sein kann.

Welche Rolle dabei dem Dirigenten zukommt, was er als 2. Musikoffizier und stellvertretender Leiter des Heeresmusikkorps Ulm bisher erlebte und welche Perspektiven Dominik M. Koch für die Zukunft der Orchestermusik sieht, darüber wird Pfarrer Johannes Heck am Donnerstag, 15. April, im Bartalk mit Dominik Koch ins Gespräch kommen.

Beginn des Talks ist um 20.15 Uhr. Einloggen und ankommen ist bereits ab 20 Uhr möglich. Besucher können über den Link „ekiho.de/bartalk“ direkt zum Online-Meeting via Zoom gelangen, eine Voranmeldung ist nicht notwendig. zg

