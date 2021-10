Der Fluch des Fruchtfleischs

Nicht mehr lange, dann ist Halloween für dieses Jahr abgehakt. Die Anzeichen mehren sich schon seit Wochen – zusehends verdrängen in den Kaufhäusern Nikoläuse die „Halloween-aber-richtig-Accessoires“. Wobei manche der Figuren durchaus beiden Schubladen gerecht werden. Wahrscheinlich sind ihnen beim ewigen Kreislauf vom Osterhasen zum Nikolaus und zurück die Gesichtszüge entglitten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch eigentlich sind die Nikoläuse nur Randfiguren in einem Kampf, bei dem es um viel mehr geht, Weltanschauungen aufeinanderprallen: Lebkuchen gegen Kürbis. Wobei man nicht den Fehler machen darf, die schaurigen Gesichter im Sinn zu haben, die in die orangenfarbenen Schalen geschnitten sind, vom ausgehöhlten Innern heraus dämonisch beleuchtet, die einem an allen möglichen und unmöglichen Stellen den Schrecken in die Glieder jagen.

Nein, des Pudels Kern ist in diesem Fall das Wort „ausgehöhlt“ – das Fruchtfleisch. Jeder einigermaßen mit Adam Riese auf gutem Fuß Stehende kann sich die ihn überall angrinsenden Fratzen hoch- und in zig Millionen Tonnen Kürbissuppe, Kürbisbrot oder Kürbisaufstrich umrechnen – Mengen, die selbst bei Menschen, die Kürbissuppen zumindest probeweise positiv gegenüberstehen, zu Magenverstimmungen und Sinnkrisen führen können. Denn das war der Schrecken der Kindheit, der sich vielfach ins Erwachsenenleben gerettet hat. Nicht die Kürbismaske jagt einem kalte Schauer über den Rücken, nein, es ist die Suppe, die lähmendes Entsetzen verbreitet.

Doch die Rettung naht, Prinz Lebkuchen schlägt den orangenen Gesellen in die Flucht, verbreitet mit Marzipanherzen, Spekulatius und all den anderen süßen Verlockungen ein behagliches Sofa-dös-Gefühl, das den Schatten der Kürbiszeit zurückdrängt und Raum schafft für eine andere Geisel der Zeit – die Diät.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2