Der Frühling zeigt sich sehr vielseitig

Der April scheint nicht so recht weichen zu wollen dieses Jahr und hat dem Mai sein Wetter zur Fortsetzung angeboten. Wechselhafter als in den vergangenen Wochen geht es kaum. Das zeigen die Bilder, die unsere Leser der Redaktion geschickt haben: Da blüht es einerseits herrlich in leuchtenden Farben, andererseits zeigen sich die Folgen des teils heftigen Winds und der dichte Nebel, der morgens auf den Feldern lag.

Auf Dauer wird sich die warme Jahreszeit aber nicht aufhalten lassen, wie die Temperaturen, die für Sonntag angekündigt sind, demonstrieren. Bleibt zu hoffen, dass nach der Kälte, die uns bis in den April begleitet hat, jetzt endgültig verschwindet und wir uns unbeschwerter nach draußen begeben können. Nach der langen Zeit des Lockdowns ist es höchste Zeit dafür.

Mehrfach lag in den vergangenen Wochen morgens Nebel über Wiesen und Feldern und bot der langsam weichenden Blütenpracht einen sanften Hintergrund. © Heer

Wenn auch Sie uns Ihre Bilder von Aufnahmen aus Hockenheim und Umgebung senden möchten: Unter sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de sind Sie dabei an der richtigen Adresse!