Der Grinch steckt dahinter

Wie schön die Festtage doch sein könnten: In gemütlicher Atmosphäre den Bauch mit leckerem Essen vollschlagen und dabei diverse warme alkoholische Getränke zu sich nehmen. Da kommt Freude und Stimmung auf, wären da nur nicht die Dinge, die man selbst nicht kontrollieren kann. Und diese kommen ja bekanntlich gerne zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Bei mir ist einer dieser Zeitpunkte wohl an einem der beiden Weihnachtsfeiertage und ich vermute, dass der sagenumwobene Grinch dahintersteckt. Im vergangenen Jahr, pünktlich zum ersten Weihnachtsfeiertag, entschied sich meine Toilettenspülung dafür, mir den Weihnachtsglühwein sauer zu machen. Statt wie gewohnt den Spülkasten vollaufen zu lassen und dann ihren Dienst einzustellen, lief sie plötzlich einfach weiter und verschaffte mir einen horrenden Wasserverbrauch. So musste ich also die Tage damit verbringen, das Wasser ständig an- und auszustellen. Alles andere als schön und nervig obendrein. Dieses Jahr setzte sich meine Pechsträhne fort. Erstmals bin ich für einen Feiertagsdienst eingeteilt und plante mir diesen schon im gemütlichen Home Office. Am Sonntag war ich gerade dabei, die neue „Witcher“-Serie zu schauen, als plötzlich mein Internet ausfiel – schön und gut, kommt mal vor. Doch nach eingehender Analyse bemerkte ich, dass mein Router, der seit nunmehr drei Jahren nicht einmal für Ärger sorgte, sich wohl in den Ruhestand verabschiedet hatte. Essenziell für das Arbeiten im Home Office: ein Internetzugang. Also hat es mich getroffen und ich sitze in der Redaktion, denke daran, wie schön gemütlich es Zuhause wäre und verfluche mein Pech. Innerlich bereite ich mich schon auf das kommende Weihnachten vor. Was der Grinch mir wohl diesmal für einen Streich spielt? Einen Stromausfall vielleicht? Ich bin zumindest vorbereitet.

