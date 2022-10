Der Hauch des Todes

Wir leben in einer Übergangszeit. Die Maske ist überwiegend keine Pflicht mehr, doch zeichnet sich deren Rückkehr deutlich ab. Doch bis dahin bleibt es jedem selbst überlassen, wie er sich und andere schützt. Im Zweifelsfall wohl eher nicht.

Wer in diesen Tagen das Vergnügen hat, in der Schlange vor einer Supermarktkasse zu stehen, der darf sich fühlen wie eine Sardine in ihrer gleichnamigen Büchse. Abstand ist für die meisten Zeitgenossen längst wieder zum Fremdwort geworden und wer den Pesthauch des Todes spüren will, der braucht sich nur den Nacken frei zu halten.

Andreas Wühler © siehe Bildtext

Und ja, dies war eine der positiven Mitbringsel des Virus, man ging auf Distanz, vermied den durchs Schlangestehen bedingten Kontakt mit wildfremden Menschen, was eigentlich immer das Gebot der Stunde sein sollte. Denn der Pesthauch muss nicht immer von Vergänglichkeit künden, er kann auch Speisevorlieben übermitteln. Und man muss nicht die Erkenntnis gewinnen, dass weder 4711 noch Pitralon aus der Mode gekommen sind. Darum – haltet Abstand.