Der Hockenheimer Advent soll stattfinden

Es sind zwar noch knapp drei Monate bis zum Hockenheimer Advent, aber für die Vorbereitung einer solch großen Veranstaltung bedarf es einige Vorlaufzeit, teilt der Hockenheimer Marketing-Verein. „Der Hockenheimer Advent wird 2021 sicher etwas anders aussehen als vor Corona“, kündigt HMV-Sicherheitskoordinator Rainer Saß an, „aber wir werden ihn - Stand heute - abhalten.“

Der Marktplatz wird eingezäunt sein, die Hütten werden etwas weiter auseinander stehen müssen, was mehr Platz für die Besucher ermöglicht und der HMV wird als Veranstalter 3-, eventuell 2G-Kontrollen sowie Registrierungsnachweise am Eingang verlangen, kündigt Saß weiter an.

Aller Wahrscheinlichkeit nach werde es wie in den Jahren zuvor eine große Bühne geben. Ob eine Einbahnstraßenregelung innerhalb des Markts erforderlich ist, stehe noch nicht fest. Der HMV sei gerade dabei, die Mehrkosten aufzustellen, die bedingt durch die Absperrungen des gesamten Platzes und den personellen Mehraufwand entstehen. Zudem werde ein Hygiene- und Besucherkonzept erarbeitet.

Für Stand ab sofort bewerben

Wie viele Hütten und Stände tatsächlich am ersten Advent aufgebaut werden können, stehe noch nicht fest. Aber es besteht ab sofort die Möglichkeit, sich für eine Hütte auf dem Hockenheimer Advent zu bewerben. Alle Kosten, Richtlinien und Vorgaben sind auf der Homepage des HMV nachzulesen sein.

Mitglieder des HMV werden bevorzugt behandelt, heißt es in der Ankündigung. Falls es mehr Bewerber geben sollte als Hütten, werde es eine Warteliste geben, falls kurzfristig doch mehr Stände zugelassen werden oder Teilnehmer abspringen.

„Wir sind zuversichtlich und die Vorfreude ist riesig, wieder den Hockenheimer Advent veranstalten zu können mit Glühweintrinken, Weihnachtsdeko, toller Bühnenmusik und Schlendern über den Adventsmarkt“, freut sich HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin, die noch zwei weitere Highlights in Planung hat, diese aber noch nicht verrät. zg