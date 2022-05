Der Hockenheimer Mai kehrt in die Stadt zurück

Der Mai ist nicht nur der Wonnemonat, sondern auch der Party- und Eventmonat in Hockenheim: Nach dem Spargelfest „Weißer Samstag“ rund um den Wasserturm und dem Frühlingsfest mit verkaufsoffenem Sonntag steht am kommenden Wochenende am 20. und 21. Mai mit dem Hockenheimer Mai das traditionelle Stadtfest endlich wieder an.

Über zwei Jahre gab es so gut wie keine Großveranstaltung in Hockenheim. Daher ist die Freude umso größer, wieder richtig zu feiern. Der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat ein abwechslungsreiches Programm unter freiem Himmel zusammengestellt.

Der eine oder andere Teilnehmer sowie die Standeinteilungen in der Oberen Hauptstraße als Teil des Veranstaltungsgeländes haben sich seit der bislang letzten Ausgabe 2019 zwar ein wenig verändert, da einige Vereine weniger Helfer und damit keine Kapazitäten haben, aber die Festmeile mit dem Zehntscheunenplatz, der Oberen Hauptstraße, der Rathausstraße und dem Marktplatz ist bis auf den Rathausinnenhof geblieben.

Die bewährten Zutaten wie Livemusik auf verschiedenen Bühnen, zahlreiche Stände mit Essen und Trinken, Infos- und Verkaufshütten, ein gut sortierter Flohmarkt und der Kinder- und Jugendbereich auf dem Marktplatz, der jetzt „MaiKids“ heißt, sind wieder mit dabei.

Den Auftakt für das Straßen- und Vereinsfest der Rennstadt gibt es traditionell am Vorabend des Hockenheimer Mais auf dem Zehntscheunenplatz. Am Freitag, 20. Mai, geht es ab 18 Uhr mit den beiden Bands „Used“ aus Hockenheim und „The Beat Brothers“ im Maidorf rund um die Zehntscheune los.

Einbahnstraße ins Maidorf

Wie bereits 2018 und 2019 steht dabei die Sicherheit der Gäste an erster Stelle. Deshalb greift der HMV wieder auf das bewährte Konzept zurück, eine „Einbahnregelung“ zum Zu- und Abgang des Festgeländes einzurichten: Die Besucher können das Maidorf auf dem Zehntscheunenplatz nur über den Eingang Untere Mühlenstraße betreten und durch die Durchfahrt zur Karlsruher Straße/Hotel Kanne verlassen.

„Damit haben wir die Möglichkeit, den Zugang zu begrenzen, falls es auf dem Platz zu voll werden sollte. Dies hat nichts mit Corona-Maßnahmen zu tun. Denn bei unserem Hoggema Mai soll vor allem eins im Vordergrund stehen: Spaß haben, einen tollen Abend verbringen und sicher wieder nach Hause kommen“, sagt Sicherheitskoordinator Rainer Saß, der zusammen mit der HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin die Organisation des großen Festes stemmt.

Fassanstich mit Fanfarenzug

Den offiziellen Startschuss für den Hockenheimer Mai geben Oberbürgermeister Marcus Zeitler und HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin am Samstag, 21. Mai, um 11 Uhr beim Fassbieranstich auf der Bühne an der Kirchenstaffel. Begleitet werden sie vom Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl mit Essen und gekühlten Getränken nicht zu kurz. An den Ständen im Maidorf sowie entlang der Oberen Haupt- und Rathausstraße werden neben Waren und Informationen auch wieder Gewinnspiele sowie Spendenaktionen für Flüchtlinge aus der Ukraine angeboten.

Der Bereich der Rathausstraße an der Stadthalle entlang gehört an diesem Samstag ab 11 Uhr dem Flohmarkt, der im „MaiKids“ auf dem Marktplatz endet. Dort gibt es vieles, was ein Kinderherz höherschlagen lässt: Neben einem Bungee-Trampolin für die Älteren auch ein kleines Kinderkarussell, das pro Fahrt oder pro Sprungeinheit 1 Euro kostet. Den Restbetrag bezuschusst der HMV mit der Stadt Hockenheim.

Auch eine Kettcar-Rennstrecke, die „Hoggema Olympiade“ sowie das Spielmobil vom Kinder- und Jugendwerk Pumpwerk sind mit am Start, dazu zwei Zauberer, ein Luftballonkünstler und das immer beliebte Kinderschminken.

Das Bühnenprogramm im „MaiKids“ ist in diesem Jahr so abwechslungsreich wie noch nie, verspricht der HMV, der es um 14 Uhr mit dem Pumpwerk eröffnet. Zu sehen und zu hören gibt es neben den Darbietungen des HSV mit den Little Devils und der HSV-Artistikgruppe Piccobello eine Aufführung der Wing-Tsun-Schule sowie des Kindertheaters „Die Blinklichter“ mit ihrem Stück „Die Bremer Stadtmusikanten“, das dreimal auftreten wird. Mit der „Kids-Disco“ endet das Programm auf dem Marktplatz um 19 Uhr.

Auftritte auf drei Bühnen

Sehens- und hörenswert ist am Samstag aber nicht nur das Programm bei den „MaiKids“, sondern auch das auf den beiden anderen Bühnen im Maidorf und auf der Kirchenstaffel, auf denen sich ab Mittag den ganzen Tag über bis in die späte Nacht hinein Hockenheimer Vereine und Bands live präsentieren. Im Maidorf sind das die Tanzschule Feil, die Erste Große Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft mit Gardetanz, der Orchesterverein Stadtkapelle, das Akkordeon-Orchester, die „Combo7plus“ und die „Zap Gang“. In der Oberen Hauptstraße auf der Kirchenstaffel spielen die Hockenheimer Akustikband „Wörner Cocktail“, „The Pitcher Boy“, „K‘lydoscope“, „Dougie & the blind brothers“ sowie zum Abschluss die Hockenheimer-Mai-Kultband „Amokoma“.

Der HMV kündigt „ein echtes Stadt- und Familienfest“ an, das für alle etwas bietet und für die Vereine und Institutionen eine Plattform ist, sich einzubringen und zu präsentieren. Parkplätze gibt es im weiteren Umkreis der Innenstadt. Am besten ist es aber, wenn die Besucher zu Fuß kommen oder mit dem Fahrrad, das sie auf dem Parkplatz an der Ottostraße zwischen katholischer Kirche und Rathaus zentral abstellen können.

Die wichtigsten Informationen zum Hockenheimer Mai kompakt Der Hockenheimer Mai beginnt am Freitag, 20. Mai, um 18 Uhr mit dem Maidorf rund um die Zehntscheune. Am Samstag, 21. Mai, wird das Straßenfest mit drei Livebühnen („Maikids“ auf dem Marktplatz, Kirchenstaffel an der Oberen Hauptstraße und Maidorf auf dem Zehntscheunenplatz) um 11 Uhr an der Kirchenstaffel mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und dem Hockenheimer Marketing-Verein sowie dem Fanfarenzug eröffnet. Das Festgelände umfasst die Bereiche Zehntscheunenplatz, Obere Hauptstraße (zwischen Fortuna-Kreuzung und Ecke Obere Hauptstraße/ Rathausstraße), Rathausstraße und Marktplatz. Verkehrshinweise: Folgende Straßen werden vom Samstag, 21. Mai, 7 Uhr, bis Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr, für den gesamten Verkehr gesperrt: Obere Hauptstraße (von Fortunakreuzung bis Höhe Bäckerei Wilhelmi), Rathausstraße (von der Oberen Hauptstraße bis zur Kirchenstraße). Die Ottostraße von Heidelberger Straße kommend wird ab Höhe Tiefgaragenausfahrt in Richtung Rathausstraße gesperrt (Ausfahrt aus der Tiefgarage Stadthalle ist möglich). Der Zehntscheunenplatz wird anlässlich des Maidorfs ab Montag, 16. Mai, bis Dienstag, 24. Mai, für den Verkehr voll gesperrt. Der Marktplatz wird ab Donnerstag, 19. Mai, gesperrt. Diese Sperrung dauert ebenfalls bis Sonntag, 22. Mai, 10 Uhr, an. Der Parkplatz Ottostraße (Rathaus-Seite) ist von Freitag, 20. Mai, 6 Uhr, bis Montag, 23. Mai, gesperrt. Zudem wird ab Freitag, 20. Mai, 9 Uhr, die Untere Mühlstraße bis Zehntscheunenplatz in beide Richtungen bis 23. Mai voll gesperrt. Die Zufahrt der Anlieger zur Unteren Mühlstraße 14-22 und 7-9 ist durchgängig über den Messplatz/Ludwig-Grein-Straße möglich. Die Stadtbuslinie-Haltestellen „Festhalle“ und „Luisenstraße/GEG“ kann am gesamten Samstag, 21. Mai, nicht angefahren werden. Während der Sperrung fährt der Stadtbus von der Heidelberger Straße über die Parkstraße zur Luisenstraße. zg