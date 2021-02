Hockenheim. Mit kreativen Ansätzen trotzen Jochen Nerpel und Jorn Teske, die beiden Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH, dem Coronavirus, um den Betrieb auf der Rennstrecke aufrechterhalten zu können. Im Interview berichten sie über die aktuelle Lage, Perspektiven und richten ihre Wünsche an die Politik.

AdUnit urban-intext1

Herr Teske, Herr Nerpel, die Saison 2020 stand unterm Stern von Corona und ein Ende der Pandemie ist auch in diesem Kalenderjahr vorerst nicht in Sicht. Welche Erkenntnisse und Schlüsse ziehen Sie aus dieser ungewöhnlichen Zeit?

Open-Air-Konzert Ed Sheeran am Hockenheimring 22 Bilder Mehr erfahren

Jochen Nerpel: Es gab in der Geschichte des Hockenheimrings noch kein Jahr, in welchem so flexibel und kurzfristig auf äußere Rahmenbedingungen reagiert werden musste. Je nach Verlauf der Infektionszahlen und den sich daraus ergebenden Verordnungen haben sich die Möglichkeiten für unsere verschiedenen Geschäftsfelder ständig verändert. Flexibilität und die Fähigkeit, nötige Maßnahmen schnell umzusetzen, sind essenziell in dieser Krisensituation.

Wie groß waren die Einbußen nach dem vom Virus geprägten Jahr?

AdUnit urban-intext2

Jorn Teske: Unterm Strich hat uns die Pandemie mehrere Millionen Euro Umsatz gekostet, was sich allerdings aufgrund mehrerer Aspekte glücklicherweise nicht eins zu eins im Jahresergebnis niederschlägt. Insbesondere die Aussetzung der Darlehenstilgung sowie größerer Instandhaltungen und Investitionen waren wichtige Maßnahmen, um die Liquidität zu sichern. Diese haben aber nur aufschiebende Wirkung. Dagegen brachten Einsparungen im Bereich Personal durch das Instrument der Kurzarbeit und vor allem durch den Abbau von mehr als zehn Vollzeitstellen - wobei auf betriebsbedingte Kündigungen verzichtet werden konnte - einen wirksamen und nachhaltigen Effekt. Auf der Einnahmenseite konnte über innovative Geschäftsmodelle und individuelle Absprachen mit langjährigen Partnern ein deutlich besseres Ergebnis erzielt werden als prognostiziert.

Im Interview mit der Hockenheimer Tageszeitung sagten Sie, Sie hätten verschiedene Szenarien entwickelt, um flexibel auf Veränderungen reagieren zu können. Welches Konzept greift in den ersten Monaten des neuen Kalenderjahres?

AdUnit urban-intext3

Nerpel: Der Vorteil zum vergangenen Jahr besteht darin, dass wir für verschiedene Verordnungen mit unterschiedlichen Restriktionsgraden Hygienekonzepte in der Schublade haben, sodass wir sehr schnell das jeweils mögliche Geschäft aufnehmen können. Wir gehen davon aus, dass es bis zu einem uneingeschränkten Betrieb noch ein weiter Weg ist. Wir hoffen aber auch, in absehbarer Zeit sogar wieder Veranstaltungen mit Zuschauern ausrichten zu dürfen. Es bleibt dabei, dass die Lage momentan extrem dynamisch ist und ein Festhalten an starren Konzepten an der Realität vorbeigeht.

AdUnit urban-intext4

Im ersten Lockdown erklärten Sie außerdem, dass die Lichter auf dem Ring nicht ausgehen werden. Dennoch: Wie prekär ist die Lage, sollte sich in naher Zukunft keine Besserung einstellen und in welchen Zeitabschnitten planen sie derzeit?

Teske: Angesicht der bereits beschriebenen Maßnahmen gehen wir mit einem ausreichenden Liquiditätspolster in das laufende Geschäftsjahr. Allerdings ist es für uns wichtig, dass ein normaler Betrieb möglichst schnell wieder aufgenommen werden kann, um bei der mittelfristigen Investitionsplanung wieder in die Spur zu kommen. Eine valide Planung über mehrere Jahre ist im Moment nicht möglich, aber der Hockenheimring wird Corona überstehen.

Es sieht momentan nach einem zweiten Jahr in Folge ohne Zuschauer aus. Sie hatten mit der ITR bereits im Vorjahr beim Saisonfinale der DTM einen Kompromiss gefunden. Wie sehen die finanziellen Planungen für 2021 bezüglich der DTM und anderer Rennserien aus?

Nerpel: Ohne in vertragliche Details gehen zu können oder zu wollen, sind wir sicher, mit unseren Partnern wieder eine Einigung zu finden, die der dann herrschenden Situation Rechnung tragen wird. Aber derzeit machen Gespräche über mögliche Anpassungen keinen Sinn. Dafür ist es noch zu früh.

Blicken wir auf die Königsklasse: Im Vorjahr sprang der Nürburgring ein, obwohl auch der Hockenheimring lange als mögliche Ausweichstrecke galt. Nun hält der Automobilclub von Deutschland eine erneute Rückkehr der Formel 1 nach Deutschland für möglich. Wie sieht derzeit der Austausch mit dem Vermarkter Liberty Media aus?

Teske: Es ist offenkundig, dass wir nicht im veröffentlichten Kalender der Formel 1 stehen. Derzeit gibt es noch keine Anfrage seitens Liberty Media, ob wir als Ersatzkandidat bereitstünden, insofern konzentrieren wir uns auf das laufende Geschäft.

Abseits der Strecke gibt es für die Hotel- und Museumsmitarbeiter ebenfalls Einschränkungen. Wie stellt sich die Lage in diesen Bereichen dar?

Nerpel: Das Motor-Sport-Museum ist derzeit geschlossen. Das Hotel Motodom ist lediglich für Business-Übernachtungen geöffnet. Entsprechend wird auch hier momentan mit geringerem Personalaufwand agiert und auf die sich verändernde Verordnungslage flexibel reagiert.

Inwieweit beschäftigen Sie sich mit der Thematik, dass nur geimpfte Rennsportfans und Konzertbesucher wieder auf dem Gelände zugelassen sein könnten?

Teske: Das ist eine ausgesprochen heikle Fragestellung, insbesondere da es kein flächendeckendes Impfangebot gibt. Klar ist, dass wir auch in Zukunft Besucher aller Altersklassen und Bevölkerungsschichten bei uns am Ring begrüßen wollen.

Welche Wünsche haben Sie aus Sicht der Hockenheim-Ring GmbH an die Entscheidungsträger der Politik?

Nerpel: Wir würden begrüßen, wenn jenseits der allgemeingültigen Verordnungen auch individuelle Gegebenheiten stärker berücksichtigt würden. Soll heißen, dass eine Freiluftlocation mit 97 Hektar nicht mit einer Turnhalle und Motorsport mit Helmpflicht nicht mit einer Körperkontaktsportart verglichen werden kann.

Fotostrecke Hockenheim: Open Air mit Ed Sheeran 20 Bilder Mehr erfahren