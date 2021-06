Der Hüter der Badegäste

Der Badebetrieb im Aquadrom und damit auch die Mitarbeiter mussten wegen des Coronavirus ein Jahr lang eine unfreiwillige Pause einlegen. Das ging auch Hans Peter Hallmann so. Der Rettungsschwimmer übernahm in den letzten fünf Jahren die Badeaufsicht. Jetzt aber, kurz vor der Wiedereröffnung, verabschiedete er sich in den verdienten Ruhestand. Diese Gelegenheit nutzte er, um mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler und Personalrat Christian Stalf über seine Erfahrungen im Aquadrom zu sprechen. Der Abschied fand in kleiner Runde statt.

Die Freude an der Tätigkeit hat Hallmann als „Spätberufener“ für sich entdeckt. Nach beruflichen Stationen bei der Axel-Springer-Druckerei in Darmstadt und bei einem Freizeitbad in der Region wechselte er am 1. Mai 2016 ins Aquadrom. Auch der weite Arbeitsweg hat ihn nicht abgeschreckt. Er fuhr täglich rund 120 Kilometer von Pfungstadt und zurück, um ins Aquadrom zu kommen. „Ich habe die Tätigkeit geliebt, und wenn das so ist, dann ist auch der Arbeitsweg keine Belastung“, meinte er.

Zeitler und Stalf bedankten sich bei Hans Peter Hallmann für seinen Einsatz im Aquadrom. Die Aufgabe sei eine besonders verantwortungsvolle gewesen. Schließlich sei ein wachsames Auge erforderlich, um Badegäste in Not zu entdecken. „Danke für ihre Treue zum Aquadrom. Ich bin mir sicher, dass sie dort auch in Zukunft ein gerngesehener Gast sind“, meinte Zeitler.

Im Ruhestand wird Hans Peter Hallmann dennoch nicht langweilig. Auf ihn warten schließlich drei Enkel und ein rund 400 Quadratmeter großer Garten. zg

