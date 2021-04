Es gibt in unserer Gesellschaft Veränderungen, denen wir uns stellen und wir uns anpassen müssen. Auch die Landwirtschaft kann sich diesen nicht entziehen. Als ich vor etwa 60 Jahren meinen Beruf erlernte und wir in die Seewaldsiedlung ausgesiedelt sind, hatten Bauern etwa 15 Hektar Ackerland sowie zwölf Kühe und zehn Schweine. Damit konnte sich eine Familie ernähren. Wir hatten zu dieser Zeit weder einen Düngerstreuer noch eine Pflanzenschutzspritze. Wir waren „Bio-Bauern“, niemanden hat es interessiert.

Unsere Nachbarn in der Stadt hatten neben ihrem Beruf Schweine, Hühner und Hasen aufgezogen, um genügend Essen zu haben. Heute haben sie Pferde, Hunde, Katzen, um ihre freie Zeit zu nutzen. Landwirte wurden mit ihren Betrieben aus den Dörfern heraus neu angesiedelt, damit sich die Betriebe entwickeln konnten. Diese Neuansiedlung – so sinnvoll sie aus praktischen Gesichtspunkten gewesen ist – hat die Landwirtschaft aus den Herzen und Hirnen der Menschen „ausgesiedelt“. Landwirtschaft wurde nicht mehr unmittelbar erlebt, es gab keine tägliche Begegnung mehr.

Wer regionale Lebensmittel will, der muss die Arbeit der heimischen Landwirte wertschätzen und ihnen Zukunftsperspektiven bieten und nicht nur mit einer überdimensionierten Aufgabenflut und Bürokratie konfrontieren. In der Landwirtschaft gab und gibt es erhebliche Veränderungen. Mag man es Rationalisierung, Modernisierung, Industrialisierung oder Massentierhaltung nennen, und ob dies nun Fluch oder Segen ist: Wir Landwirte haben diesen Weg so nicht gewollt, gestaltet oder organisiert. Diejenigen, die diesen Weg nicht mitgegangen sind, die gibt es nicht mehr. Sie mussten aufgeben, wurden von der Entwicklung abgehängt.

Druck von Kosten und Markt

Zukunft ist eine Frage der Perspektive – in der Landwirtschaft erlebe ich ganz unterschiedliche davon. Frustrierte zeigen ihren Ärger mit grünen Kreuzen, Sternfahrten durch die Republik und Blockaden. Viele fühlen sich zurecht als Prügelknaben missbraucht, zerrieben zwischen dem Druck von Kosten und Markt, immer neuen Auflagen und der Klimadebatte. Was die Gesellschaft nicht lösen kann, soll der Bauer mit seinen paar Hektar Land lösen. Es würde mich freuen, wenn unsere Kritiker nicht nur herummeckern würden, sondern auch mal aufzeigen könnten, wie sie sich die Landwirtschaft der Zukunft vorstellen und wo sie so funktioniert. Wie und wo sie ihre Lebensmittel erzeugt sehen wollen und unter welchen Standards sie diese dann einkaufen. Noch ist bei den Verbrauchern meist das entscheidende Kaufargument alleine der Preis.

Wir können nicht unsere heimische Landwirtschaft durch überzogene Auflagen ruinieren, ohne die globalen Herausforderungen zu berücksichtigen und gleichzeitig Nahrungsmittel importieren, die mit Pflanzenschutzmittel behandelt werden, die bei uns seit vielen Jahren verboten sind. Lebensmittel, die unter menschenverachtenden Sozialstandards erzeugt werden oder mit denen der Regenwald – die „Lunge der Welt“ – zerstört wird, das geht nicht. Wir Landwirte leisten durch die Produktion von Lebensmitteln einen großen Dienst. Die Standards in Deutschland sind dabei immens hoch.

Um auf aktuelle Themen einzugehen, finde ich es schon „interessant“, wie sich die Situation oft verändert. Die Kastenstände für Muttersauen wurden auf Druck von Tierschützern eingeführt, denen das Wohl der Ferkel am Herzen lag. Damals hatten wir eine Landwirtschaftsministerin der Grünen. Heute gilt diese Haltungsform als Inbegriff der Tierquälerei. Auch gilt Mais bei den Grünen als das schlimmste Übel für die Böden und Artenvielfalt und der Anbau von Treibstoffen auf Ackerland als Sünde. Die starke Ausweitung des Maisanbaus wurde auf den Weg gebracht, als die Grünen Deutschlands Abhängigkeit von Öl und Kohle reduzieren wollten (Energiewende) und die Bauern als Ölscheichs der Zukunft herbeifantasierten. Mit hohen Subventionen wurde den Bauern der Bau von Biogasanlagen schmackhaft gemacht und damit der Maisanbau erheblich ausgeweitet. Die meisten der heutigen Biogasanlagen erreichen ab 2024 das Ende der ersten EEG-Förderperiode. Mit 20 Cent pro Kilowattstunde ist Biogasstrom doppelt so teuer wie Strom aus kleinen Photovoltaikanlagen. Auch deshalb gilt Strom aus Biogas als Auslaufmodell.

Die Großschlachthöfe wuchsen. Nachdem die Auflagen so streng wurden, wurden Hausschlachtereien beim örtlichen Metzger praktisch unmöglich und kleine Schlachthöfe mussten aufgeben. Jetzt sind Großschlachthöfe das Letzte. Gentechnik war und ist unerwünscht und die Auflagen wurden von SPD und Grünen so hoch gehängt, dass sich nur noch Großkonzerne die Entwicklung gentechnisch gezüchteter Sorten leisten können. Niemanden interessiert es, dass in Deutschland zum Beispiel Tomatenketchup fast ausschließlich aus gentechnisch veränderten Tomaten verkauft wird. Und niemand sagt etwas dagegen. Jetzt wird beklagt, dass Gentechnik zu Monopolisierung geführt hat und nur wenige global angebaute Sorten entwickelt wurden. Jahrelang hat die Politik alles dafür getan, die Produktion von Chemikalien und Pharmazeutika aus der EU zu verdrängen. Jetzt wird beklagt, dass die Stoffe nur noch in Indien und China produziert werden und wir abhängig geworden sind.

Erfahrungen in Schule sammeln

Ich bin allgemein kein Freund davon, bei jedem gesellschaftlichen Problem gleich ein neues Unterrichtsfach zu fordern. In früheren Generationen war es normal, dass Schüler beispielsweise bei der Kartoffelernte ausgeholfen haben. Ich halte es für überlegenswert, ergänzend zu berufsorientierten Praktika, ein schulisches Kurzzeitpraktikum in der ländlichen Urproduktion einzuführen. Wer als junger Mensch einmal eine Woche in einem Betrieb der Land-, Forst-, oder Fischereiwirtschaft mitgelaufen ist, der bekommt ein Gespür für die Zusammenhänge und Arbeitsbedingungen. Eine solche Erfahrung immunisiert nicht nur gegen „ideologische Schwarz-Weißmalerei“, sie steigert auch den Respekt vor Lebensmitteln und nachwachsenden Rohstoffen.