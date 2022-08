Der Landfrauenverband liefert Rüstzeug fürs Ehrenamt

Region. Im Landfrauenverband von Württemberg-Baden sind über 6000 ehrenamtliche Führungskräfte aktiv, die in den Ortschaften und Gemeinden engagiert ihre Landfrauenvereine führen und vielseitige Bildungsangebote und Vereinsaktivitäten planen und umsetzen. 17 dieser engagierten Führungskräfte aus dem Kreisverband Mannheim trafen sich in Hockenheim, um sich zum Thema „Der Vorstand als Kompetenzteam“ weiterzubilden.

Vorsitzende Birgit Rinklef vom Kreisverband begrüßte zu der Veranstaltung in der Zehntscheune Bildungsreferentin Christine Binder vom Bildungs- und Sozialwerk des Landfrauenverbandes Württemberg-Baden, die aus Stuttgart angereist war, und die zur Einführung wichtige Fragen stellte: Was bedeutet es, ein gutes (Vorstands-)Team zu sein und was ist eigentlich Kompetenz?

Die Teilnehmerinnen waren sich schnell einig: gut aufeinander eingespielt zu sein, sich in seinen Schwächen auszugleichen und in den Stärken zu ergänzen. Doch auch gemeinsame Ziele zu verfolgen, sei wichtig. Auch bei dem Thema Kompetenz lieferten die Teilnehmerinnen mustergültige Definitionen.

Bildungsreferentin Binder hob hervor, dass Kompetenz nicht nur Fähigkeit, Wissen oder Können bedeutet, sondern immer auch Zuständigkeit. Oft scheitere die reibungslose Zusammenarbeit im Vorstand daran, dass Zuständigkeiten nicht klar definiert seien. Eine Aufgabenteilung im Ehrenamt sollte immer nach Interesse und Qualifikation erfolgen und diese Zuordnung dann unbedingt schriftlich fixiert werden.

Wertschätzend und zielorientiert

Weitere Themen an diesem Schulungstag waren: Teamentwicklung, Führungsqualitäten, zielorientierte Vorstandssitzungen und wertschätzende Kommunikation. Neben dem fachlichen Input der Bildungsreferentin lag der Schwerpunkt auf Einzel- und Gruppenarbeiten, bei denen die Teilnehmerinnen in unterschiedlichen Konstellationen Ergebnisse erarbeiteten.

Durch die Vernetzung der Landfrauen über Ortsvereinsgrenzen hinweg wurde Praxiswissen ausgetauscht und die Frauen konnten sich gegenseitig motivieren und stärken. Am Ende waren sich die Teilnehmerinnen einig, es war ein reichgefüllter Schulungstag mit vielen interessanten Themen und Eindrücken. Ganz besonders positiv empfanden die Frauen dabei den Austausch und die Vernetzung untereinander.