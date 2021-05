Der Natur etwas Gutes tun und Müll sammeln

Hockenheim. Der Natur etwas Gutes tun: Das ist die Devise des Natur-Detox-Tages am Pfingstsamstag, 22. Mai. Zum dritten Mal veranstaltet die Hockenheimer Bloggerin Vanessa Schäfer alias „Schürzenträgerin“ eine Müllsammelaktion und lädt Interessierte dazu ein, sich anzuschließen. „Die Idee zum Natur-Detox-Tag wurde vergangenen Sommer geboren, als Corona-bedingt die Menschen die Natur und ihre Möglichkeiten wieder mehr zu schätzen gelernt haben“, berichtet die Organisatorin. Damals hat sie ihre Community im Netz unter dem #Natur-Detox-Tag dazu aufgerufen, an verschiedenen Orten Deutschlands jeder für sich zur gleichen Zeit die Natur von Ballast in Form von Müll zu befreien.

AdUnit urban-intext1

„Die Grünen Engel haben bereits ihre Unterstützung zugesagt“, verrät Bloggerin Vanessa Schäfer, „aber wir freuen uns natürlich über weitere helfende Hände.“ Los geht es ab 11 Uhr. Zwei bis drei Stunden sind für die Müllsammelaktion anvisiert, die unter Einhaltung der Corona-Vorschriften stattfindet. Der Treffpunkt, wo auch die Ausgabe der Zangen und Müllsäcke erfolgt, wird bei Anmeldung bekanntgegeben.

Infos und kostenlose Anmeldung bei Vanessa Schäfer, E-Mail: kontakt@schuerzentraegerin.de, Telefon 06205/9 79 88 99.