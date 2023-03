Der Sieg wird geteilt

Das Monatsblitzturnier März der Schachvereinigung Hockenheim (SV) wurde mit sieben Teilnehmern ausgetragen. Den geteilten Tagessieg holten sich die beiden SV-Spieler Jürgen Möldner und Jürgen Thier mit je 9,5 von zwölf möglichen Punkten. In der Gesamtwertung nach sechs Turnieren führt weiterhin Blerim Kuci mit 39 Wertungspunkten vor Jürgen Möldner mit 37,3 und Jürgen Thier mit 30,3.

Die 2. Mannschaft des SV empfing am Sonntag im Kampf der Landesliga Nord den Tabellenführer aus Viernheim und musste eine deutliche 2:6-Niederlage hinnehmen. Ebenfalls ein Heimspiel hatte Hockenheim 3 in der Bereichsliga Nord gegen Leimen. Der Gast gewann in dem weitgehend ausgeglichenen und spannenden Kampf am Ende mit 5,5:2,5. Die 4. Mannschaft des SV trat in der Kreisklasse A in Viernheim an und musste ebenfalls eine Niederlage, wenn auch knapp mit 2,5:3,5, einstecken. Den einzigen Wochenendsieg für den SV fuhr die 5. Mannschaft beim SK Mannheim ein. In der Einsteigerklasse feierten die Rennstadt-Spieler einen verdienten 7:1-Kantersieg.

Das Jugendschach beginnt am Freitag, 10. März, um 17.30 Uhr in der Zehntscheune. Die Erwachsenen treffen sich anschließend um 19.30 Uhr am gleichen Ort zu einem freien Trainingsabend. Gastspieler sind willkommen. zg/mw