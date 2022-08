Der Taunus entpuppt sich als Eldorado für Radler

Als Mittelgebirge mit abwechslungsreichen Naturräumen, sehenswerten Kulturdenkmälern und gut ausgeschilderten Radwegen ist der Taunus ein Eldorado für Radfahrer. Bei dieser viertägigen Radtour durch dieses Gebirge, die der Wanderwart des Skiclubs Walter Köhler plante, organisierte und durchführte, ging es hin und wieder recht sportlich zu, da der Taunus doch die eine oder andere Steigung bereithielt.

Über zu wenig Sonne konnte sich die zwölfköpfige Radgruppe nicht beschweren. Bei bis zu 34 Grad musste der Anstieg bei Wiesbaden meist in der Prallsonne gemeistert werden. Auch auf der Hochebene zwischen westlichen Taunus und Hochtaunus ging es bis zur Fachwerkperle Idstein immer wieder kräftig auf und ab.

Das malerische Fachwerk-Ensemble von Idstein ist einzigartig und beeindruckend und lud zu einer notwendigen Pause ein.

Nach 70 Kilometer und 750 Höhenmetern war die erste Etappe in Bad Camberg mit seinem historischen Stadtkern erreicht. Erholsam und entspannend war, dass bei allen vorbestellten Übernachtungsquartieren die Radlergruppe im schattigen Biergarten oder auf der Terrasse den Abend bei gutem Essen und Trinken verbringen konnte.

Ohne Steigungen wurde Limburg an der Lahn mit seinen sehenswerten Dom und der verwinkelten Fachwerk-Altstadt erreicht. Lahnabwärts wurde es wildromantisch. Der Radweg verlief direkt am Fluss im Schatten von Bäumen und schlängelte sich in vielen Schleifen zwischen den Berghängen durch.

Schweiß statt Romantik

Die Romantik wurde jäh unterbrochen, als das Tal immer enger wurde und der Radweg das Flusstal verlassen musste. Drei Kilometer Anstieg mit konstant sieben bis zehn Prozent Steigung war sehr belastend, vor allem wegen der Hitze und dem mitgeführten Gepäck, welches bis zu 15 Kilogramm wog. Es war schon eine große Leistung der Gruppe, vor allem wenn man die Altersstruktur berücksichtigt, die zwischen 61 und 77 Jahren lag. Besonders hervorzuheben ist, dass nur ein E-Bike dabei war und alle anderen die Strecke mit Muskelkraft bewältigten.

Nach dem letzten heftigen Anstieg mit 16 Prozent zum Kloster Arnstein hoch, verlief der Radweg über Nassau und Bad Ems ohne Steigungen bis an den Rhein. Ein völlig anderes Landschaftsbild erlebten die Radler im Welterbe „Oberer Mittelrhein“. Stolze Burgen, schöne Weinstädtchen und steile Felsen prägen diese Rheinromantik. Nach 95 Kilometer wurde Rüdesheim erreicht, wo auch das letzte Mal in einem Weingut übernachtet wurde.

Das bekannte Weltkulturerbe der Unesco Kloster Eberbach durfte bei dieser Tour in der kulturellen Sammlung nicht fehlen, war aber mit einem kilometerlangen Anstieg von dem Fachwerkstädtchen Eltville verbunden. Von nun an ging‘s nur noch bergab und entlang des Rheins wurde bei drückender Hitze der Ausgangspunkt Nierstein erreicht.

Nicht selten mussten täglich vier bis fünf Liter Flüssigkeit getrunken werden, um den Körper „bei Laune“ zu halten. Erstaunlich war, dass es in der Radgruppe trotz der großen körperlichen Belastung durch hohe Temperaturen, lange Strecken und heftige Anstiege keine Unstimmigkeiten gab - eine Sternstunde für jeden Radlführer. zg/wk