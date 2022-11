Der Zauber der Meere

Die Aquarienschau der Zierfischfreunde Amazonas im Gartenschaupark wird am Sonntag, 20. November letztmals in diesem Jahr vor einer längeren Winterpause von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wer also noch einmal die interessanten Fischwelten und deren einmalige Atmosphäre erkunden möchte, hat hierzu letztmals die Gelegenheit, bevor die Ausstellung ruht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Winterpause dauert bis einschließlich in den Monat März im kommenden Jahr. Der Verein Zierfischfreunde Amazonas besteht seit vielen Jahrzehnten und die Ausstellungen begeistern die Besucher immer wieder mit seltenen Fischarten in schillernden Farben und unterschiedlichen Formen. zg