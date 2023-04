"Deutsche Slot Classics" mit zwei Läufen in Hockenheim

Hockenheim. Im Renncenter in der Hockenheimer Bürgermeister-Hund-Straße veranstaltete die „Deutsche Slot Classics“ zwei Rennen. Nach dem Prinzip der Carrera Rennbahn wurden auf der 35 Meter langen Thunderhill Strecke ein Lauf mit GT- und Tourenwagen und ein Rennen mit Sportwagen, Prototypen und Can-Am-Fahrzeugen bis Baujahr 1976 im Maßstab 1:24 ausgetragen.

An den Start gingen 20 Fahrer, die aus ganz Deutschland nach Hockenheim gekommen waren. Nach einem ausgiebigen Training ging es zur Abnahme der Fahrzeuge, die nach einem strengen Reglement aufgebaut werden müssen. Beanstandungen gab es wenige, sind die Protagonisten doch schon lange in dieser Rennserie unterwegs, die deutschlandweit ausgetragen wird. Nach der Abnahme gab es ein deftiges Mittagessen, das von den Mitgliedern des Renncenters vorbereitet wurde. Nach Spießbraten oder Monsterfrikadelle mit Kartoffelsalat bat Serienleiter Jürgen Schulz die Fahrer an die Bahn.

Patrick Braun und sein Datsun gewinnen erstes Rennen in Hockenheim

Gestartet wurde mit dem Lauf zu den GT- und Tourenwagen. Gefahren wurde in vier Gruppen mit jeweils fünf Piloten. Als Erster kam Patrick Brau mit 165,38 Runden mit seinem Datsun ins Ziel, gefolgt von Renncenter-Hockenheim-Mitglied Andreas Durm, der seinen Jaguar E-Type auf 163,82 Runden und Platz zwei stellte. Das Podium vervollständigt Robert Schulz, der einen Chevron B8 über 162,92 Runden auf Platz drei pilotierte.

Nach den GT kamen Sportwagen, Prototypen und Can-Am-Fahrzeuge an den Start. Auch hier dominierte Patrick Brau das Feld und fuhr seinen McLaren M8F auf das erste Siegertreppchen. Robert Schulz fuhr seinen Porsche 917K auf 247,28 Runden auf Platz zwei, gefolgt von Thomas Ehrhard, auf dem dritten Platz mit seinem Porsche 908/3, der 245 Runden absolvierte. Andreas Durm hatte, auf Platz drei liegend, kurz vor Schluss einen Abflug und musste sich am Ende mit dem undankbaren vierten Platz zufriedengeben.