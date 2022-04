Deutschkurs für Ukrainer

Bei der Volkshochschule Hockenheim beginnt am Montag, 25. April, von 14 bis 15.30 Uhr in der Zehntscheune, Untere Mühlstraße 4, ein Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine (Anfänger). Der Kurs richtet sich an Geflüchtete, die in Hockenheim leben und findet dreimal wöchentlich – immer montags, dienstags und donnerstags – statt.

Die Teilnehmer müssen über keine Vorkenntnisse im Deutschen verfügen, aber bereits erste Erfahrungen mit der lateinischen Schrift gemacht haben. Der Kurs kann durch freundliche Unterstützung der Stadt Hockenheim kostenlos angeboten werden. Das Lehrmaterial wird zur Verfügung gestellt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung bei der VHS ist unbedingt erforderlich.

Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle, Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail info@vhs-hockenheim.de. vhs