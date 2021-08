Deutschwegweiser des Kreises führt zu bestem Sprachkursangebot

Kreis. Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es viele verschiedene Kursmöglichkeiten zum Deutschlernen. Aufgrund der Fülle des Angebots ist nicht immer einfach zu erkennen, welche Zielgruppe bei den Kursen angesprochen wird oder wer Zugang zu dem Lernangebot erhält. Die neue Webseite Deutschwegweiser unterstützt ab sofort dabei, den kürzesten Weg zum individuellen Deutschkurs zu finden, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit.

Deutschwegweiser bietet Informationen zu den verschiedenen Kursarten und zeigt Beratungsstellen auf. Zusätzlich kann man sich online zu Kursen nach der Verwaltungsvorschrift (VwV) Deutsch, einem Sprachförderprogramm des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Integration, anmelden.

Ein großer Vorteil des Deutschwegweisers sei, dass die Webseite in Deutsch, Englisch, Französisch, Arabisch, Farsi, Türkisch und in leichter Sprache zur Verfügung steht, heißt es in der Meldung weiter. Somit können sich Interessierte selbstständig informieren und anmelden.

„Es war uns wichtig, den Zugewanderten selbst Handlungsmöglichkeiten zu eröffnen, sodass sie ihre Integration selbstbestimmt gestalten können“, führt Maria Theresia Brucker, Integrationsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises, aus. Personen, die Unterstützung benötigen, können die Online-Anmeldung über die soziale Beratung oder das Integrationsmanagement vor Ort vornehmen lassen und somit trotzdem vom Angebot profitieren.

Effiziente Kursplanung

Deutschwegweiser bietet nicht nur Vorteile für Sprachkursinteressierte. Die Stabsstelle Integration kann damit Anmeldungen zu Sprachkursen nach der VwV Deutsch verwalten. „Deutschwegweiser ermöglicht uns eine effiziente Kursplanung“, erklärt die Projektkoordinatorin Julia Matthews. „Die Kommunikationswege finden über einen Kanal statt und jede Institution kann sofort die für sie relevanten Daten abrufen, wobei selbstverständlich die Datenschutzbestimmungen berücksichtigt werden. Wir arbeiten schneller und können individuellere Kursangebote schaffen“, freut sie sich.

Die Idee und Konzeption für das Programm stammen von der Stabsstelle Integration im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis. Dafür wurden Gespräche mit Sprachkursträgern, der Ausländerbehörde und anderen Landkreisen, die die VwV Deutschumsetzen, geführt. „Der Austausch mit den Akteurinnen und Akteuren war wichtig, um eine bedarfsgerechte Lösung für alle Beteiligten zu schaffen“, betont Martina Bissinger, Mitinitiatorin des Deutschwegweisers. Der Eigenbetrieb Bau, Vermögen und Informationstechnikdes Rhein-Neckar-Kreises hat die Programmierung selbst übernommen, um ein passgenaues Angebot schaffen zu können. Gefördert wurde das Projekt vom baden-württembergischen Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration.

Ab sofort ist der Deutschwegweiser unter www.deutschkurse.rhein-neckar-kreis.de abrufbar und die Anmeldung zu einem Sprachkurs nach der VwV Deutsch kann online vorgenommen werden. Zu beachten seien dabei die Voraussetzungenzur Kursteilnahme. Wer Fragen zum Deutschwegweiser hat, kann sich gerne an das Team Deutschsprachförderung der Stabsstelle Integration wenden: Julia Matthews, Telefon 06221/5 22 19 34, und Martina Bissinger, Telefon 06221/5 22 13 24, E-Mail sprachfoerderung@rhein-neckar-kreis.de. zg