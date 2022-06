Dialog an der „AnsprechBar“

Nachdem die „Walk & Talk“-Spaziergänge des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm unter freiem Himmel sehr gut angenommen wurden, bietet der Parlamentarier für die Sommerzeit ein neues Format für den aktiven Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sturm wird in den nächsten Wochen alle Städte und Gemeinden seines Wahlkreises mit seiner „AnsprechBar“ besuchen, dort besteht bei kalten Getränken die Möglichkeit zum Gespräch und intensiven Gedankenaustausch mit dem Christdemokraten.

Zum Auftakttermin lädt der Abgeordnete am Freitag, 1. Juli, ab 18 Uhr zu Getränken und Snacks vor sein Wahlkreisbüro in der Rathausstraße 2 in Hockenheim ein. Alle Bürgerinnen und Bürger sind willkommen, eine Anmeldung ist nicht notwendig. zg