Mit einem Ende beginnt die März-Sitzung des Gemeinderats: Diana Rizzo verlässt auf eigenen Wunsch das Gremium, dem sie seit der Kommunalwahl 2019 angehört hat – zunächst in der Fraktion der Freien Wähler, nach gut einem Jahr dann als fraktionslose Stadträtin. Als Rizzos Nachfolger wird in der Sitzung am Mittwoch, 30. März, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses Frank Ziegler verpflichtet. Damit

