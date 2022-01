„Die angebotenen Impfstoffe für Kinder sind sicher“

Die Arbeitsgemeinschaft für Bildung (AfB) der SPD Rhein-Neckar und Heidelberg hält es zur Eindämmung der Corona-Pandemie und dem Schutz unserer Jüngsten für unerlässlich, die Impfkampagne für fünf- bis elf-jährige Kinder weiter voranzutreiben. „Die angebotenen Impfstoffe für Kinder und Jugendliche sind sicher und bieten höchsten Schutz gegen schwere Verläufe einer Covid-19-Erkrankung. Auch empfehlen die zuständigen Ämter und Behörden, darunter das Robert-Koch Institut, die Impfungen von Kindern und Jugendlichen“, teilt die AfB mit. Also: „Wir als AfB raten daher allen Eltern, sich bei ihren Haus- und Kinderärzten und den Ärzten der mobilen Impfteams über die Impfungen für ihre Kinder zu informieren und anschließend ihre Kinder impfen zu lassen.“

Gleichwohl spricht sich die AfB dagegen aus, die Impfungen an Schulen durchzuführen. In den vergangenen Wochen sei es laut Aussage des Vorsitzenden des Landeselternbeirats Michael Mittelstaedt vermehrt zu Protesten und Anfeindungen durch Impfgegner in verschiedenen Orten in Baden-Württemberg gekommen, die eine Impfung von Kindern – teilweise mit tätlichen Übergriffen und psychischem Druck – verhindern wollten.

Mittelstaedt habe betont, dass „der Schulfrieden erhalten bleiben muss. Durch Impfkampagnen an der Schule werden gesellschaftliche Konflikte in die Schule getragen, was es sowohl den Lehrenden als auch den Schülern schwierig macht, die Lern- und Lehrziele in diesen bereits jetzt herausfordernden Zeiten zu erreichen“.

Gefährdung des Friedens

Die AfB möchte, dass jede Schule ein Ort ist, in dem alle Personen sicher und angstfrei arbeiten und lernen können und an dem sich alle gerne aufhalten. Durch Demonstrationen, Gegendemonstrationen und gewaltbereite Protestierende ist dies nicht zu gewährleisten. Die von der Landesregierung vorangetriebene Impfkampagne an Schulen ist eine Gefährdung des Schulfriedens und unterminiert die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die Impfungen aller Personengruppen voranzutreiben und somit einen Ausweg aus der Pandemie zu ebnen, anstatt dazu beizutragen, heißt es weiter.

„Die AfB fordert die Landesregierung dazu auf, die Impfkampagne für Kinder in die Haus- und Kinderarztpraxen sowie die Impfzentren zu verlegen und weiter auszubauen.“ Jede Familie solle unkompliziert, wohnortnah, sicher und zeitnah ein Impfangebot für ihre Kinder erhalten können. Hierzu fordert die Vorsitzende der SPD Rhein-Neckar, Andrea Schröder-Ritzrau, sowie die Vorsitzenden der AfB Tim Pankonin, Konstantin Gavras und Jeannette Tremmel eine Informationskampagne zu den Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche über verschiedene Medienkanäle – insbesondere in den sozialen Medien – auszurollen, damit sich Eltern und ihre Kinder ausreichend und im geschützten Umfeld über die Impfung informieren können. zg