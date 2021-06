Die Bande nach Sachsen sind weiter fest geknüpft

Seit zehn Jahren besteht er nun ganz offiziell – der Freundeskreis für die Städtepartnerschaft zwischen Hockenheim und dem sächsischen Hohenstein-Ernstthal. Am 16. Mai 2011 fand im Kleinen Saal der Stadthalle Hockenheim die Gründungsversammlung statt. Der damals amtierende Oberbürgermeister Dieter Gummer hatte dazu eingeladen und führte durch die Versammlung. Aus der sächsischen Partnerstadt waren Heidrun Günther und Uwe Gleißberg angereist. Die Bereitschaft zur Mitarbeit wurde von 45 Personen bekundet und somit stand der Gründung nichts mehr im Wege.

Nach der Wahl eines kompletten Vorstandes sowie der Vorstellung der Satzung übernahm der zum Vorsitzenden gewählte Peter Busch die Leitung der Gründungsversammlung. Ziel ist und bleibt die Erweiterung und Vertiefung der Verbindung der beiden Partnerstädte. Der Eintrag ins Vereinsregister fand am 10. November 2011 statt und am Tag der ersten und damit konstituierenden Sitzung konnte der Freundeskreis schon 61 Mitglieder vorweisen.

In den ersten Jahren des Bestehens war der zweite Vorsitzende Ernst Bohrmann ein sehr hilfreicher Partner und Bindeglied zur Stadtverwaltung. Leider wurde er zum großen Bedauern aller viel zu früh aus deren Mitte gerissen. Durch einige vom Freundeskreis organisierte Veranstaltungen wurde bei Mitgliedern und anderen Bürgern das Interesse geweckt, die Partnerstadt in Sachsen näher kennenzulernen. Wolfgang Hallmann begeisterte mit seinem Bericht über Schriftsteller aus Hohenstein-Ernstthal, der sich nicht nur auf Karl May beschränkte. Der Leiter des Karl-May Hauses, André Neubert (er hatte sogar die Silberbüchse im Gepäck), referierte über Leben und Geschichte des berühmten Schriftstellers. Eine Ausstellung zum 100. Geburtstages von Karl May war eine Leihgabe des Verlages aus Bamberg und eine Kooperation mit dem Verein „Silberbüchse“ – sie wurde in der Zehntscheune gezeigt.

Viele Freundschaften entstanden

Dort hielt auch Andreas Barth zwei Vorträge über deutsche Aussiedler ins llano Estacado sowie über „Erzgebirgische Dorfgeschichten“ und auch die Westernausstellung „Maaken“ fand großen Anklang. Durch Reisen in die Partnerstadt, die jeweils mit dem Besuch interessanter Ziele in der Nähe der Stadt gekoppelt waren, konnten viele Verbindungen geknüpft werden. Die Fahrten entfachten die Lust darauf, die Vielfalt des Erzgebirges auch auf privaten Reisen zu besuchen.

Einige der Ziele waren bei uns in der Kurpfalz kaum bekannt – beispielsweise die Burg Scharfenstein, das Schloss Waldenburg, die Skatstadt Altenburg, das Jagdschloss Augustusburg, das Karl-May-Museum Radebeul, oder auch die Weinregion Meißen-Dresden mit dem Wein- und Sektgut „Wackerbarth“. Mit einigen Großveranstaltungen zu Jubiläen der Städtepartnerschaft wurde in beiden Städten der Zusammenhalt gefördert.

Gisela Späth organisierte auch eine Ausstellung des Hockenheimer Kunstvereins im Rathaus Hohenstein-Ernstthal, an der eine Reisegruppe des Freundeskreises teilnahm. Im Gegenzug stellten Künstler aus der Partnerstadt in der Rennstadt aus. Die Pflanzung eines von Günter Sporys gespendeten Ahornbaumes im Beisein der Rhododendron-Prinzessin auf dem Gelände der Karl-May-Schule war eines von vielen besonderen Erlebnissen. Beim Besuch des Erzgebirgsvereins in Hockenheim wurde dann ein Rhododendron als Gastgeschenk überreicht, der im Gartenschaugelände längst Blüten trägt.

Da in Hohenstein-Ernstthal kein Freundeskreis besteht, sind inzwischen 13 Bürger von dort Mitglieder im Hockenheimer Verein. Auch wenn bedingt durch die Corona-Pandemie seit 2020 keinerlei Veranstaltungen und Reisen möglich waren, kann der Freundeskreis mittlerweile auf die stolze Mitgliederzahl von 147 Personen zurückblicken.

Welcher Verein hat zwei aktive Oberbürgermeister, drei Oberbürgermeister im Ruhestand und einen Bürgermeister i.R. in seinen Reihen?

In der Hoffnung, dass sich die positive rückläufige Entwicklung im Bezug auf die Corona-Pandemie fortsetzt, ist es vielleicht möglich, die Freunde aus Hohenstein-Ernstthal bei der Bürgerreise im Oktober 2021 in Hockenheim begrüßen zu können sowie die für Dezember 2020 geplante Reise in die Partnerstadt nachzuholen. Peter Busch bedankt sich als Vorsitzender für zehn Jahre sehr gute Zusammenarbeit mit allen Vorstandsmitgliedern, ohne die eine solch erfolgreiche Tätigkeit nicht möglich gewesen wäre.

Bedanken möchte sich der Freundeskreis für die Hilfe und Unterstützung der Stadtverwaltung mit den Oberbürgermeistern und den zuständigen Mitarbeitern Manfred Bühler, Hans Jürgen Brox, Natascha Spahn und Carmen Brecht. Ebenso an die Freunde in Hohenstein-Ernstthal mit Oberbürgermeister a.D. Erich Homilius (er ist Mitglied 100), den amtierenden Oberbürgermeister Lars Kluge, Hauptamtsleiter Uwe Gleißberg, sowie den Damen Heidrun Günther und Heike Rabe, die zur ausgezeichneten Zusammenarbeit beitragen. zg/pebu