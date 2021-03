Die Stadtverwaltung erweitert wird ab diesem Mittwoch die Baumaßnahme in der Oberen Hauptstraße planmäßig um den zweiten Bauabschnitt. Dabei werden die Bereiche zwischen der Fortunakreuzung und der Mittleren Mühlstraße sowie zwischen der Oberen Mühlstraße und dem Bachrain (zweiter Bauabschnitt) für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Sperrung wirkt sich auch auf die Parkplätze in den betroffenen Bereichen aus.

AdUnit urban-intext1

Der Beginn der Arbeiten erfolgt von der Oberen Mühlstraße her. Daher hält die Stadtverwaltung die Parkplätze der Häuser Obere Mühlstraße 61 und 52 so lange wie möglich frei, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Sie können voraussichtlich noch einige Wochen genutzt werden. Die Anwohner werden rechtzeitig darüber informiert, wenn die Parkplätze nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem sei die Stadtverwaltung bemüht, den Parkplatz Obere Hauptstraße 52 vom Bachrain aus zugänglich zu machen.

Der Parkplatz, der derzeit nur von den Bachstraßen-Anliegern genutzt werden darf, erhält eine neue Beschilderung und darf ab Mittwoch, 24. März, auch von den Anliegern der Oberen Hauptstraße in Anspruch genommen werden. Im Anschluss an die Maßnahme in der Bachstraße wird der Parkplatz exklusiv für die Bewohner der Oberen Hauptstraße zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus werden in der Oberen Hauptstraße die einseitigen Halteverbote aufgehoben – soweit möglich – um weiteren Parkraum für betroffene Anwohner zu schaffen, teilt die Stadt mit. zg