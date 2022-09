Die ewige Währung

Es gibt „Währungen“, die überdauern Jahre und Jahrzehnte, gar Inflationen und „Wechsel“ des Geldes: Gemeint ist das Kerwegeld. Und für viele ist es genauso sicher wie das „Amen in der Kirche“. Kerwegeld ist ein Muss, ob D-Mark oder Euro. Hier geht es nicht um Krypto-Währungen oder Ähnliches, hier geht es um Geld, das man „auf der Reitschul“ oder beim Zuckerwatte-Kauf (gut) anlegen kann. Früher musste man es wohl noch festhalten, damit es nicht aus den Hosentaschen fiel, wenn es bei der Schiffschaukel ganz hoch hinaus ging. Es gibt aber eigentlich keine Schiffschaukeln mehr. Aber Kerwegeld.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ansonsten ist Kerwe in erster Linie ein Gefühl, dem durchaus Nostalgie anhaften darf. Kerwe ist Begegnung und auch Erinnerung, oft weniger an die eigene der heutigen Generation, sondern Erinnerung an die Erzählungen der Älteren aus einer „anderen“ Zeit, in der Kerwe auch einen anderen Stellenwert als heutzutage hatte. Aber die Zeiten ändern sich eben und das muss ja nicht immer schlecht sein.

Zu Kerwe gehörte früher ganz selbstverständlich der Kerwetanz, der samstägliche Höhepunkt des Kerwewochenendes. Und wo tanzte man in Hockenheim? Schließlich gab es Auswahl: Der legendäre Saalbau der „Rose“ und der traditionelle Stadtpark luden ein, auch in der „Fortuna“ und im „Löwen“ war einiges los, ebenso wie etwa im „Grünen Baum“ in der Hirschstraße, um nur ein paar Beispiele zu nennen.

Mehr zum Thema Neuer Sportchef Max Eberl soll RB Leipzig neue Ausstrahlung geben Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadthalle Blick zurück mit großer Dankbarkeit Mehr erfahren Freizeit Kerwe in Hockenheim, Brühl und Eppelheim Mehr erfahren

Dass es bei den Kerwetanzabend oftmals auch hoch herging, in jeder Beziehung, lag wohl in der Natur der Sache und es konnte durchaus vorkommen, dass die Meinungen verschieden waren und dies nicht nur verbal „intensiviert“ wurde. Ältere „Kerwe-Insider“ Hockenheims erinnern sich auch noch augenzwinkernd, dass es dann ganz praktisch war, dass gegenüber des Saalbaus „Rose“ in der Ottostraße der Chef des damaligen Städtischen Krankenhauses, Dr. Österreicher wohnte.

Natürlich waren dies Randerscheinungen, wichtiger ist es, dass Kerwe ein Generationen übergreifendes Familienfest ist, bei dem man Freunde und Bekannte trifft. Bei der Kerwe in unserer Region gehen ein wenig Erinnerung und Gegenwart ineinander über, der Reiz geht jedenfalls nie ganz verloren und das Treffen an Kerwe und der Frühschoppen am Montag ist für viele Tradition geblieben. Also, auf zur Kerwe....