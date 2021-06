Die Ferien können kommen

Die aktuell niedrigen Corona-Inzidenzwerte ermöglichen im Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk attraktive Veranstaltungen für Kinder. Dazu gehören die erlebnisreichen Ferienwochen. Die von Vereinen und Institutionen angebotenen Tagesaktionen müssen aber weiterhin pausieren. Dennoch stehen fünf Wochen lang Spiel, Spaß und Spannung auf dem Programm, sodass für jeden etwas dabei ist und die Eltern mit einer verlässlichen Betreuung planen können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Gleich in der ersten Ferienwoche vom 1. bis 6. August begeben sich die Kinder bei der beliebten Pumpwerk-Freizeit auf die „Spuren von Harry Potter nach Trippstadt zu spannenden und magischen Tagen. In den folgenden Wochen steht im Pumpwerk „die Welt Kopf“. Auf allen Kontinenten unterwegs können diejenigen sein, die sich für eine dieser Wochen anmelden. Merkwürdiges geschieht rund um den Globus und gemeinsam geht es indoor und outdoor auf kreative Spurensuche. In den letzten beiden Ferienwochen sind die Waldforscher gefragt. Auf einer Waldsafari werden die Forst-Geheimnisse erkundet.

Corona-Vorgaben beachten

Die Ferienangebote waren bereits in der Frühjahrsbroschüre des Pumpwerks zu finden und unverbindlich buchbar. Das Team freut sich, dass aufgrund der Corona-Verordnung alle vorangemeldeten Kinder an ihren Wunschveranstaltungen teil-nehmen dürfen. Für die bisher nicht Angemeldeten gibt es noch ein paar freie Plätze. Alle Informationen und die Anmeldung stehen unter www.hockenheim.feripro.de.

Bei allen Veranstaltungen gelten die bekannten Corona-Hygieneregelungen. Für Fragen steht das Pumpwerk-Team telefonisch unter der Nummer 06205/10 00 62 oder per E-Mail unter kjbuero@pumpwerk-hockenheim.de zur Verfügung. zg

