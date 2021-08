Die ganze Region als Strecke

Das sportlichste Teambuilding des Jahres naht: In gut drei Wochen wird der Startschuss für den BASF Firmencup virtual gegeben. Der Firmenlauf, der sonst an einem Frühsommertag auf dem Hockenheimring Tausende von Läufern auf die berühmte Rennstrecke lockt, findet in diesem Jahr pandemiebedingt auf viel größerem „Gelände“ statt: in der gesamten Metropolregion Rhein-Neckar. Die Teams sind über die BASF-Firmencup-App virtuell miteinander verbunden, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwei Wochen voller Spaß und Abwechslung starten am 13. September, anmelden kann man sich schon jetzt unter firmencup.de. Zahlreiche Läuferinnen und Läufer haben die Möglichkeit zur frühen Registrierung bereits genutzt. Die reguläre Startgebühr beträgt pro Person 11,90 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer.

Seit fast zwei Jahrzehnten treffen sich auf Initiative der BASF beim Firmencup Mitarbeitende aus Unternehmen der Metropolregion, um ein Ziel zu verfolgen, das zusammenschweißt. Das ist auch 2021 so: Egal, welches Leistungslevel der Einzelne hat, jeder trägt zum Teamerfolg bei und ist damit wichtiger Teil des Gesamterfolgs.

Der BASF Firmencup virtual motiviert, 14 Tage lang regelmäßig in Bewegung zu bleiben. Challenges und „Kilometer-Sammeln“ halten das Team aktiv und tragen so zu mehr Gesundheit und Fitness bei.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Alle Teilnehmenden sind eingeladen, sich in der App mit Postings von Bildern, Kommentaren – und natürlich den persönlichen Ergebnissen – zu motivieren und zu messen. zg