Abgeschieden liegt er da, der Insultheimer Hof, in dem Ilse Müller ihr Atelier hat und wo ihre Kunstwerke entstehen. Dort, in dem denkmalgeschützten Schützenhäusel, hat sie das gefunden, nach dem sie lange gesucht hat: einen Ort der Stille inmitten der Natur. Und hier hat sie „mit viel Herzblut“ eine bemerkenswerte Übersichtsausstellung mit dem Themenschwerpunkt „Die Natur in ihrer Schönheit

...