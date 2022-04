Bei der Erneuerung der Ampelanlage an der Talhauskreuzung zwischen Hockenheim, Ketsch, der B 39 und der L 722 ist ein Ende absehbar: Die Tiefbauarbeiten sollen in der kommenden Woche abgeschlossen werden, teilte eine Sprecherin des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag auf Anfrage mit.

Allerdings müssten danach noch Peitschen und Signalgeber angebracht werden, was schätzungsweise zwei

...