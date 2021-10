Die Kirche im Wandel

In der evangelischen Kirche ist der nächste Schwetzinger Youtube-Gottesdienst aufgezeichnet worden, der nun am Samstag, 30. Oktober, online geht. Der „For your soul“-Beitrag kann an diesem Tag ab 18 Uhr auf Youtube unter „Evangelisch in Hockenheim“ abgerufen werden. Entdeckt werden können hier auch weitere Gottesdienste der Gemeinde, Beiträge zu Pfingsten und Ostern, eine Orgelimprovisation und Kirchenlieder.

Im „For your soul“-Beitrag sprechen die Pfarrer Michael Dahlinger und Johannes Heck mit Johann Scheidner. Dieser berät und begleitet Kommunen und Firmen im „Change-Management“, der Kontrolle bereichsübergreifender und inhaltlich weitreichender Veränderung zur Umsetzung neuer Strategien, Strukturen, Systeme, Prozesse oder Verhaltensweisen in einer Organisation. Die Frage ist: Was kann die Kirche vom „Change-Management“ lernen? zg/mm/mgw