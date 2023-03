Die Kleinen ganz groß beim Skiclub Hockenheim

Hockenheim. Tolle Pistenverhältnisse bei ausgezeichnetem, wenn auch zu warmem Wetter und toller Stimmung erwarteten die Teilnehmer der Faschingsfreizeit des Skiclubs Hockenheim in Pfunds in Österreich. 70 Teilnehmer einschließlich zwölf Übungsleiter begleiteten Familien mit Kindern im Alter zwischen sechs und 16 Jahren zu einer Skifreizeit in den Ferien, die schon seit über 30 Jahren von Winfried Kienzler, Leiter der Skischule, organisiert wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die angefahrenen Skigebiete in Nauders und Schöneben am Rechenpass waren für Skikurse bestens geeignet. Pisten und Hänge in allen Schwierigkeitsgraden boten für sämtliche Könnensstufen optimale Voraussetzungen, um seine Technik auf Skiern oder Snowboard zu verbessern. Die vom Deutschen Skiverband ausgebildeten und erfahrenen Übungsleiter verstanden es wieder, alle Teilnehmer entsprechend zu schulen und auf ein skifahrtechnisch höheres Niveau zu bringen. Vor allem die Kinder waren mit viel Enthusiasmus dabei, sei es in der Anfängergruppe oder auch bei den Fortgeschrittenen.

Zwei Funparks mit Schanzen, Kurven und Unterführungen sorgen für Action

Die beiden Funparks in Nauders und Pfunds boten beste Gelegenheit, skifahrtechnische Grundlagen zu verbessern oder zu erweitern und das auf spielerische Art und Weise. Wer möchte nicht gerne durch einen vorgegebenen Parcours mit Kurven und Unterführungen fahren, über Schanzen springen, Wippen fahren oder sehnsüchtig auf die riesigen Hügel schauen, auf denen sich erfahrene Freestyler tummeln und durch die Luft fliegen? Auch etliche Eltern versuchten sich hier mit ihren Kindern am letzten Nachmittag. Dies allerdings mit deutlich mehr Respekt. Man konnte die neidischen Blicke der Erwachsenen sehen, wenn sie ihre Kinder herunterbrausen sahen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Carl-Theodor-Schule Schneespaß statt Schulbank drücken Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Skiclub Ungetrübten Pistenspaß erlebt Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Skiclub Der Spaß auf der Piste stellt sich sofort wieder ein Mehr erfahren

Wie immer bei dieser Freizeit war auch ein Programm außerhalb der Piste geboten. Es gab einen Faschingsabend mit Spiel und Spaß für Kinder und auch für die Erwachsenen. Eine Terrassenparty mit Musik und Verköstigung rundete das Programm an einem der anderen Nachmittage ab.

Am vorletzten Tag standen die Kinder nochmals mit einem Skirennen im Rampenlicht. Der gesteckte Parcours wurde von allen zweimal durchlaufen. Skifahrer und Snowboarder fighteten, was das Zeug hielt, jeder gab sein Bestes und wollte Gruppensieger sein. Manch einer war etwas traurig, wenn das nicht vollends gelang.

Alle Teilnehmer der Freizeit erhalten vom Hockenheimer Skiclub eine Urkunde

Nach der Rückkehr zum Ferienhof „Zur schönen Aussicht“ wurden aber alle Teilnehmer zum Sieger erklärt und erhielten Urkunden, worauf die Kinder besonders stolz waren. Die Eltern applaudierten kräftig, denn dabei sein ist alles. Allen hat es sehr gefallen und Kinder und Eltern wollen nächstes Jahr wieder bei der Freizeit mitfahren.