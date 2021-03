Wenn am kommenden Sonntag, 14. März, der 17. Landtag des Landes Baden-Württemberg gewählt wird, richtet die Stadt Wahllokale in der Stadthalle, der Hubäcker-Schule und der Theodor-Heuss-Realschule ein. Die Stadtverwaltung Hockenheim hat für den Wahltag verschiedene Regelungen getroffen, um das Coronavirus-bedingte Gesundheitsrisiko für die Wähler und Wahlhelfer so gering wie möglich zu halten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, am Wahltag einen eigenen Kugelschreiber mitzunehmen und die Abstimmung mit diesem Kugelschreiber vorzunehmen. Es liegen in den Wahllokalen keine Kugelschreiber aus, teilt die Verwaltung mit.

Außerdem sei das Mitbringen der Wahlbenachrichtigung oder des Personal- beziehungsweise Reisepasses erforderlich. Darüber hinaus wird der Wahlschein benötigt, sofern Briefwahl beantragt wurde und vor Ort gewählt werden soll.

Maskenpflicht in Wahllokalen

Die Teilnahme an der Wahl in der Stadthalle Hockenheim und den genannten Schulen ist nur mit einem medizinischen Mund-Nase-Maske (FFP 2 oder OP-Maske) möglich. Die Wähler werden gebeten, einen Mindestabstand von eineinhalb Metern zu anderen Personen sowie die gängigen Hygieneregelungen einzuhalten.

In der Stadthalle und den genannten Schulen werden Desinfektionsständer aufgestellt, die zur regelmäßigen Handreinigung genutzt werden sollen. Hinweisschilder regeln am Wahltag die zu nutzenden Wege in der Stadthalle und den Schulen. Ein Hygienebeauftragter pro Wahllokal stellt die Einhaltung der Hygienemaßnahmen am Wahltag sicher, kündigt die Stadt an. zg