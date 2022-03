Die Magie des Ziffernmurmelns

Wundern Sie sich nicht, wenn Sie Menschen begegnen, die beim Betreten eines Supermarkts oder einer Tankstelle Zahlen vor sich hinmurmeln. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist es weder Verwirrtheit noch die Angeberei, keinen Einkaufszettel zu benötigen, die die Nummernkolonne hervorbringt – sondern wie bei mir das Bestreben, peinliche Momente an der Kasse tunlichst zu vermeiden.

Denn die sind nie völlig auszuschließen, wenn man mit Karte bezahlen will und aus einem unerfindlichen Grund das Wort Geheimzahl zu wörtlich nimmt. Was in vielen hundert Fällen zuvor reibungslos funktioniert hat, ist dann plötzlich blockiert – als wäre ein Schild „Heute geschlossen“ vorm geistigen Auge aufgeploppt, wo sonst immer die eigentlich bekannten vier Zahlen stehen.

Wohl dem, dem das an der Tankstelle passiert, wo zumindest kein voller Einkaufswagen wieder geleert werden muss, wenn die Erinnerung nicht spontan zurückkehrt. Selber schuld, die Möglichkeit zum Ändern der Kombination – zum Beispiel aufs Geburtsdatum – nicht genutzt zu haben. Aber man hat ja auch seinen Stolz. Und die Möglichkeit, vor jedem Einkauf den Murmel-Selbsttest zu machen . . .

