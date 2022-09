Die Maus will etwas sagen

Die evangelischen Kindertagesstätten und die evangelische Kirchengemeinde laden zum Familiengottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, ein. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der evangelischen Stadtkirche Hockenheim.

Jedes Jahr findet am ersten Sonntag im Oktober das Erntedankfest statt. An diesem Tag steht für evangelische Christen die Dankbarkeit für die Ernte und das tägliche Essen im Zentrum. Mit einem Gottesdienst soll diese Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck gebracht werden.

Diesmal erhalten die Äpfel besondere Aufmerksamkeit. Außerdem gibt es da noch eine Maus, die endlich auch einmal etwas sagen möchte.

Der Gottesdienst wird gemeinsam mit Erziehern und Kindern der Kindertagesstätten Heinrich-Bossert und Friedrich-Heun vorbereitet und gestaltet. Derjenige, der seinen Dank mit einer Gabe sichtbar machen will, darf diese am Freitag, 30. September, zwischen 17 und 18 Uhr in der Kirche vorbeibringen. zg