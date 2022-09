Die Natur kennenlernen

Bei der Volkshochschule Hockenheim findet am Sonntag, 9. Oktober, von 14 bis 16.30 Uhr eine Wildkräuterführung statt. Treffpunkt ist an der Gaststätte „Zum Kleintierzüchter“ in Hockenheim im Hofweg 2. Die Teilnahmegebühr beträgt 16 Euro inklusive kleinem Imbiss.

Auf einem Streifzug durch die Natur werden heimische Wildkräuter im Herbst kennengelernt. Man erfährt etwas über die Erkennungsmerkmale und auch über die wertvollen Inhaltsstoffe dieser Pflanzen, die als leckere Zutat für beispielsweise Salate, Suppen, Gemüsegerichte, Soßen und auch Smoothies verwendet werden können. Anhand kleiner Kostproben können sich die Teilnehmer von den Qualitäten der Natur überzeugen. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. zg