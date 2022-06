Die „Sommerkunst“ in Hockenheim beweist Vielfalt

Für Kunstinteressierte aus Hockenheim und Umgebung ist der erste Sonntag im Juli dick im Kalender angestrichen, denn an diesem Tag gibt es die „Sommerkunst“. Hermann Ullrich öffnet dann die Tore zu seiner Werkstatt und seinem Garten mit dem großen Teich in der Schützenstraße 22 und zeigt seine und die Werke befreundeter Künstlerinnen und Künstler.

In den vergangenen beiden Jahren blieb das Hoftor allerdings geschlossen, Corona ließ größere Ansammlungen von Menschen nicht zu. Umso mehr dürfen sich Kunstfreundinnen und -freunde auf Sonntag, 3. Juli, freuen. Dann gibt es wieder die „Sommerkunst“ mit alten Bekannten und neuen Gesichtern.

3 Bilder „Escape oder raus hier“: Doris Bernhard-Matzke verarbeitet Corona-Erfahrungen. © Walter Orians

„Hätte uns die Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht, hätten wir schon das zehnjährige Jubiläum der ,Sommerkunst’ feiern können“, sagt Hermann Ullrich, Erfinder und Gastgeber der (normalerweise) alljährlich stattfindenden Kunstausstellung, „das holen wir aber auf jeden Fall nach“, kündigt er an.

Bereits im Holz vorhanden

Ullrich, der für den „Landespreis Kunsthandwerk“ 2022 nominiert ist, zeigt seine Objekte aus Holz. Besonders beeindruckend ist eine große Schale aus Wacholder. „Das Objekt ist bereits im Holz vorhanden“, sagt der Künstler, „meine Aufgabe ist es, die Form freizulegen.“

Er zehrt dabei immer noch von seinen viele Jahren zurückliegenden Weltreisen, die ihn das Archaische, das Einfache schätzen gelehrt haben. Die Exotik der Ferne findet sich allerdings nur in der Form, nicht im Holz wieder: „Ich verarbeite nur einheimische Hölzer, tropische Bäume bleiben besser im Urwald stehen.“ Der Wacholderbaum, der das Holz für seine jüngste Form lieferte, stand im Garten eines Bekannten, Hermann Ullrich konnte ihn gerade noch vor einem traurigen Ende als Brennholz bewahren.

Ebenfalls zu den „Sommerkünstlern“ der ersten Stunde zählt Doris Bernhard-Matzke. Der Hockenheimer Malerin ging es zu Beginn der Pandemie wie vielen: Lähmung, Sinnkrise und die Frage wohin. Diese Emotionen und Unsicherheiten hat sie in vier abstrakten Bildern verarbeitet, in denen ihre Sommeraufenthalte in der Provence kulminieren. „Mein persönliches Empfinden während der Pandemie war, dass es die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Äußeren und dessen Wirkung auf das Innere ermöglichen, im Kopf in alle anderen Ecken der Welt zu reisen, auch wenn man in der Realität eingesperrt sein mag“, fasst Doris Bernhard-Matzke ihre Erfahrung zusammen.

Glas- und Stahlobjekte

Ebenfalls wieder dabei ist Claudia Rippl aus Schönau. Mit ihren Glas- und Stahlobjekten für den Garten wird sie sicherlich auch in diesem Jahr ein Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher sein.

Wie in jedem Jahr, zeigt der Achter Verlag aus Weinheim seine schönen Bücher. Zum ersten Mal stellen Magda Seiler (Malerei), Frank Glenz (Holzkunst), Ute Bender (Glaskunst) und Sabine Kopp (Skulpturen in Ton, Steinguss, Gips und Bronze) aus.

„Wir zeigen ein breites Spektrum des künstlerischen Schaffens in unserer Region“, sagt Hermann Ullrich, „und freuen uns über viele Besucherinnen und Besucher.“ zg