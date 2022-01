Die Sonne könnte fünfmal mehr Strom vor Ort produzieren

Seit zehn Jahren ist Michael Schöllkopf Vorsitzender des Vereins Solardrom und hat in dieser Zeit mit viel Kraft und Kreativität in unzähligen Gesprächen für einen Solarboom in Hockenheim gesorgt. Denn mit rund 15 Gigawattstunden Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien liege die Stadt über dem Bundesdurchschnitt, teilt der Verein in einem Pressebericht mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch er verschweigt auch eine andere Tatsache nicht: Damit werden in Hockenheim gerade einmal 5,5 Prozent des aktuellen gesamten Primärenergieverbrauchs von 272 Gigawattstunden (inklusive Gas und Strom, aber ohne Kraftstoffe, Heizöl und Holz) nachhaltig erzeugt. „Oder anders ausgedrückt: Wenn wir in Hockenheim die Energiewende schaffen wollen, dann brauchen wir dringend Konzepte, um zumindest einen großen Teil der verbleibenden 94,5 Prozent durch regenerative Energien zu ersetzen“, erklärt Michael Schöllkopf.

Heft des Handelns übernommen

Seit Ende der 1970er Jahre beschäftigt er sich mit dem Thema Erderwärmung. Doch statt sich länger auf die Politik zu verlassen, hat er nun das Heft des Handels selbst in die Hand genommen. In einem 18-seitigen Konzept zeigt Schöllkopf einen Weg auf, wie die Energiewende auch in Hockenheim gelingen kann, um das im Pariser Klimaschutzabkommen festgelegte Ziel einer maximalen 1,5-Grad-Erderwärmung für Hockenheim umzusetzen. Als Schlüsselpartner betrachtet Schöllkopf dabei die Stadtwerke, mit der er sich in den vergangenen zwölf Monaten intensiv beschäftigt und ausgetauscht hat. Das bisherige Geschäftsmodell der Stadtwerke sieht er nur noch als bedingt zukunftsfähig an, vielmehr sollten sich alle Geschäftsprozesse und Aktivitäten am Thema „CO2-freie Stadtwerke“ orientieren und ausrichten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Die Umstellung des derzeitigen Energiesystems ist keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit, die völkerrechtlich verbindlich geregelt ist“, lautet Schöllkopfs Appell an die Stadtpolitik, an die er sein Konzept gerichtet hat.

Solarkraft hat großes Potenzial

Ziel soll es sein, einen möglichst hohen Anteil der Erzeugungskapazitäten vor Ort und regional durch den Aufbau entsprechender Anlagen abzubilden. Um eine hohe Akzeptanz zu erreichen, sieht er die Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger als zwingend erforderlich an.

Die gute Nachricht: Trotz eines höheren Energiebedarfs – verursacht auch durch die Elektromobilität – könnte der gesamte Primärenergiebedarf in Hockenheim bei Umstellung auf regenerative Energien sinken, da die Stromgewinnung aus fossilen Energieträgern (wie Gas) deutlich weniger effektiv ist.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als wichtigste Maßnahme sieht Schöllkopf den Ausbau der Solarenergie. Allein durch die Nutzung der Hockenheimer Dächer könnte der Anteil regenerativ erzeugter Energien in der Stadt verfünffacht werden. Ferner spricht er sich für Freilandanlagen aus, wie sie bereits der Hockenheimring auf den Tribünendächern und das Aquadrom installiert haben.

Aber auch weiterhin werden die Stadtwerke auf den Energiezukauf angewiesen sein. Denn weder mit Windkraft noch mit Biomasse, Wasserkraft oder Geothermie könnte die notwendige Energie vor Ort gewonnen werden. Dazu Schöllkopf: „Wir werden auf absehbare Zeit auf die Vernetzung und Fremdversorgung angewiesen sein. Aber indem wir als Stadt selbst Energie erzeugen, können wir einen Beitrag zur Stabilisierung der Energiepreise für die Hockenheimer Bürgerinnen und Bürger leisten.“

Durch Partnerschaften mit anderen Energieerzeugern, Investitionen in Erneuerbare-Energie-Anlagen in der Region sowie über Einsparung, Optimierung und technische Weiterentwicklungen sieht der Autor weitere Möglichkeiten. Schöllkopf hofft nun auf eine intensive Diskussion mit den politischen Handlungsträgern der Stadt. „Wir haben das Wissen, die Möglichkeiten und die Techniken, etwas zu ändern und dabei auch noch etwas Positives daraus zu entwickeln“, so sein Appell. zg/mf

Info: Das Konzept kann auf der Vereinshomepage www.solardrom.info heruntergeladen werden